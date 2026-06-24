María del Carmen Rojas, responsable de formación: «UGT SP ofrece los mejores cursos de formación continua homologada»

María del Carmen Rojas, graduada social, es la persona que se encuentra detrás de la responsabilidad de la formación en UGT Servicios Públicos de Córdoba. Profesora de prácticas en un colegio de Armilla (Granada), personal laboral de la Junta de Andalucía asume, asimismo, responsabilidades como la administración de la federación ugetista en Córdoba, pero también ha asumido con anterioridad responsabilidades en comunicación, así como la representación como delegada de los por entonces sus compañeros de la Delegación de Cultura en Córdoba. Lleva un año al frente de la formación, un tiempo en el que los cursos ofrecidos han constituido toda una referencia para las personas trabajadoras y, especialmente, para opositores que encuentran en ellos, más allá de una forma de conseguir los puntos que los sitúen en mejor situación en bolsas o en procesos selectivos, descubren una fuente de actualización y ampliación de conocimientos.

Cursos de formación de UGT SP. / UGT SP

¿Cómo se realiza un curso de formación a través de UGT Servicios Públicos?

UGT Servicios Públicos trabaja estrechamente con la Fundación Social para la Formación de Andalucía (FSFA) en su esfuerzo por ofrecer la máxima calidad en la formación. Disponemos de una plataforma de teleformación, con el objetivo de promover la actualización de los conocimientos, mejorar su eficiencia diaria y prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Son cursos tanto para empleados públicos, como para trabajadores o desempleados. La inscripción, el pago y la realización de los cursos deben realizarse a través de la página web https://formacionfsfa.es.

Una vez inscritas, las personas deben cumplir con los requisitos que le indican y el tiempo que se establece para realizar los aprendizajes y llevar a cabo las tareas propuestas. Cuando el alumnado ha concluido todos los pasos con un resultado positivo se da por finalizado el curso y se procede a otorgar el título que acredita la realización de esta formación.

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¿De qué áreas, principalmente, ofrece cursos UGT SP?

Las acciones formativas son muy variadas, ofrecemos cursos para el sector público y privado, con especial enfoque en el área sanitaria, dependencia, administraciones públicas, tanto para la Administración Autonómica y sus Entes Instrumentales, Instituciones o Entidades Públicas de la Junta de Andalucía, Administración Local… También ofrecemos la preparación de oposiciones 100 % online, con materiales exclusivos y apoyo docente. De hecho, en la actualidad preparamos para las inminentes oposiciones de acceso a la Administración General del Estado y para el Servicio Andaluz de Salud.

Cursos de formación de UGT SP. / UGT SP

¿Qué validez ofrecen los cursos de UGT SP tanto en bolsas como en oposiciones?

Los cursos impartidos u homologados por UGT SP son plenamente válidos para sumar puntos en las bolsas de empleo y el concurso-oposición, ya que están oficialmente acreditados y homologados por el organismo competente de nuestra comunidad autónoma, como el Instituto Andaluz de Administración Pública - IAAP en Andalucía, la Comisión de Formación Continuada y por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía-ACSA.

Cursos de formación de UGT SP. / UGT SP

¿Qué características y garantías ofrecen los cursos de UGT SP?

Los cursos de UGT SP destacan por estar adaptados al entorno laboral del empleado público. Sus características principales incluyen flexibilidad online, homologación oficial para baremos, y formación continua. Como características principales son cursos adaptados al campus virtual con tutores especializados y foros interactivos. Se imparten cursos específicos con temarios diseñados para enseñar habilidades, conocimientos o técnicas muy concretas sobre una materia determinada, así como un catálogo de cursos transversales que sirven para cualquier entorno laboral como, por ejemplo, prevención de riesgos laborales, igualdad o informática, entre muchos otros.

Las garantías que ofrecen nuestros cursos es la homologación oficial: los cursos están acreditados por Institutos de Administración Pública (como el IAAP) y la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, haciéndolos baremos puntuables en bolsas de trabajo y en los concurso-oposición.

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¿Es necesario ser afiliado para hacer un curso de UGT SP? ¿Qué ventajas tiene ser afiliado a UGT a la hora de realizar sus cursos?

No es necesario ser afiliado a nuestra organización, pero si es afiliado se puede acoger a una bonificación siempre y cuando se esté al corriente del pago de la cuota sindical y con una antigüedad de un trimestre. También ofrecemos promociones, entre las que se pueden elegir las que más se adapten a las necesidades de los alumnos y aprovecharse para realizar tres cursos por el precio de dos.

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¿Qué tipo de titulación sobre sus cursos da UGT SP y cuánto tiempo tardan en estar disponibles tras acabar un curso?

Los cursos impartidos por UGT Servicios Públicos ofrecen certificados de formación continua y diplomas acreditativos. Según la temática y el acuerdo formativo, estas titulaciones están oficialmente homologadas por institutos de administración pública y entidades sanitarias, siendo válidas para baremar en oposiciones y bolsas de empleo. La tipología exacta del certificado depende del área que los avale. Por ejemplo, para la Administración Pública contamos con cursos homologados por institutos autonómicos (como el IAAP) o certificados a través de entidades formativas (FSFA) que puntúan como méritos en concursos

Los cursos del ámbito Sanitario otorgan créditos de Formación Continuada (CFC) o son válidos para baremar en los Servicios de Salud (como el SAS). También ofrecemos formación sindical y laboral con diplomas expedidos por el propio sindicato que certifican la capacitación en negociación colectiva o en los derechos laborales.

En cuanto a la disponibilidad de los Diplomas dependerá del organismo que lo homologue y del volumen de certificados a confeccionar.

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¿Por qué recomendaría hacer un curso a través de UGT SP?

Mediante la impartición de cursos a través de la plataforma de teleformación de la FSFA se obtienen importantes ventajas como la comodidad, ya que se evitan desplazamientos permitiendo formarse desde cualquier lugar sin límites de horarios; o la accesibilidad, ya que es simple y fácil, tan solo requiere un ordenador con conexión a internet y un navegador; o la experiencia, ya que nuestros cursos permiten interactuar con otros alumnos contribuyendo a un mayor enriquecimiento del curso y de los conocimientos.

Además, ofrecemos un servicio personalizado a través de la Secretaría de Formación, que yo ostento, para resolver todas las dudas o incidencias que al alumnado le pueda surgir en el desarrollo de la acción formativa.

Y, por supuesto, no podemos obviar que nuestros cursos están también avalados por profesionales que elaboran de forma rigurosa los contenidos y que facilitan no solo el aprendizaje, sino que, además, ayudan en el estudio de aquellas personas que tienen como objetivo superar una oposición. La formación continua, además, fortalece y actualiza los conocimientos de los profesionales andaluces a través de nuestra plataforma, por lo que nos encontramos con muchos agradecimientos, llegando a conseguir ahondar en el papel no solo de defensa de derechos, sino de refuerzo de conocimientos y de actualización de los mismos para aumentar la productividad y la confianza de las personas empleadas en sus puestos de trabajo.