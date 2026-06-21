Davante en Córdoba: cuando estudiar FP impulsa el empleo real

La FP experimenta en España un ciclo de crecimiento sin precedentes. Según datos de Infoempleo, es ya el nivel formativo más requerido por las empresas, con casi un 47 % de las vacantes, por delante incluso de las titulaciones universitarias. La demanda de técnicos cualificados en sectores como Sanidad, Deporte, Administración, Comercio y Marketing no para de crecer, y el mercado busca perfiles con formación práctica y actualizada.

En ese escenario, Davante se ha consolidado como el mayor grupo de formación para el empleo de España —con más de 100 centros, 140.000 alumnos, presencia en España, Portugal e Italia—, y Córdoba como una de sus plazas más sólidas.

La clave de ese crecimiento no es solo el catálogo de titulaciones, sino la forma en que se imparten. Davante trata la FP como una vía profesional de primer orden, no un plan B. Su filosofía es clara: se aprende haciendo, y hoy eso significa encontrar empleo antes. De hecho, en Davante el 60 % de los alumnos trabaja a los seis meses de terminar, frente a una media española del 51 % en grado superior y del 36 % en grado medio al año. Una diferencia que explica por qué casi 2.000 estudiantes eligen cada curso formarse en los centros Davante de Córdoba.

En los sectores clave de Córdoba, el 90 % de los alumnos está trabajando o sigue estudiando. / Davante

Del aula cordobesa al puesto de trabajo: una oferta sin precedentes

El catálogo de ciclos que Davante ofrece en Córdoba cubre ampliamente las familias profesionales con mayor proyección en la provincia. En el área sanitaria —la de mayor demanda en la ciudad—están disponibles titulaciones como Auxiliar de Enfermería, Farmacia y Parafarmacia, Dietética, Higiene Bucodental, Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Emergencias Sanitarias, Laboratorio Clínico y Biomédico e Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. Todos los ciclos con un enfoque eminentemente práctico y orientado a las necesidades reales del sector.

Fuera del ámbito sanitario, la oferta se extiende a ciclos como Educación Infantil, Integración Social, Guía en el Medio Natural, Marketing, Acondicionamiento Físico, Desarrollo de Aplicaciones Web y Enseñanza y Animación Sociodeportiva. Una cartera pensada para cubrir los nichos de empleo donde Córdoba necesita técnicos formados y listos para trabajar.

A este catálogo se incorporan dos modalidades que amplían las posibilidades del alumno. La FP Máster integra el ciclo oficial con un máster con acreditación universitaria por la UDIMA, cursado en paralelo durante los dos años de FP. El mercado laboral avanza más rápido que cualquier temario, y este itinerario responde precisamente a eso: no es un añadido de última hora, sino una vía integrada desde el inicio del recorrido formativo.

Y la Formación Abierta —modelo propio de Davante— combina la libertad de estudiar online, sin mínimo de presencialidad, con la posibilidad de acudir a un centro para talleres prácticos y resolver dudas, siempre con el acompañamiento de un tutor real, que minimiza las posibilidades de abandono. Ideal para quienes trabajan, cuidan de su familia o necesitan organizar horarios a medida.

La actualización no se detiene en el temario clásico: Davante acaba de cerrar un acuerdo con Google para incorporar formaciones oficiales de inteligencia artificial en todas sus titulaciones, sumando así competencias digitales que marcan la diferencia en cualquier proceso de selección.

Davante articula su propuesta en torno a tres ejes: empleabilidad, especialización y acompañamiento. / Davante

Espacios donde la teoría se convierte en profesión

Davante dispone en Córdoba de más de 2.500 metros cuadrados repartidos entre tres centros de FP —Escritora, Fátima y Arena—, equipados específicamente para reproducir los entornos laborales en los que trabajarán sus egresados. No son aulas al uso, son espacios concebidos desde el principio para que el alumno aprenda haciendo.

Entre las instalaciones destacan los laboratorios de práctica clínica totalmente equipados, el taller de imagen diagnóstica con simulador de rayos X y ecógrafo, y la instalación deportiva Open Arena: una referencia en la ciudad para los ciclos de actividad física y deporte.

Tres compromisos que definen el modelo

Davante articula su propuesta en torno a tres ejes: empleabilidad, especialización y acompañamiento. Las empresas, cada vez más, contratan personas que resuelven problemas reales. Por eso Davante mantiene un diálogo constante con el tejido empresarial —a través de convenios con compañías como InfoJobs o Telefónica— y hace seguimiento de sus alumnos tras graduarse: en los sectores clave de Córdoba, el 90 % está trabajando o sigue estudiando.

El título abre la puerta, pero lo que diferencia en un proceso de selección son las competencias añadidas. Esa filosofía explica por qué, en Davante, la FP no forma para un examen: forma para tener trabajo.

Davante se ha consolidado como el mayor grupo de formación para el empleo de España. / Davante

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