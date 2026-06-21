Campus Córdoba, el modelo de formación innovador que cuenta con una gran oferta de prácticas para sus alumnos

Campus Córdoba ha finalizado su primer año académico con una propuesta formativa innovadora que mantiene a las empresas en el punto central de la educación. Su comunicación con las empresas es muy cercana, por eso mismo han conseguido para este primer curso que haya, como mínimo, un convenio de prácticas cada dos alumnos, un ratio que hace que los alumnos tengan más facilidad para encontrar trabajo en las empresas.

Esta propuesta ha contado con numerosas formaciones oficiales; tres programas de grado medio y tres programas de grado superior.

Prácticas formativas y empleabilidad

Muchas empresas son las que han confiado en Campus Córdoba para tener a sus alumnos en prácticas. El número de convenios para la realización de las prácticas ha sido muy elevado. Cada diez alumnos hay seis empresas con convenio para poder elegir las prácticas. Un número muy elevado que da pie a que los alumnos tengan un gran abanico de posibilidades a la hora de elegir sus prácticas formativas.

El 50 % de los alumnos del centro han realizado prácticas en dos empresas diferentes durante el curso 25/26. / Campus Córdoba

El 50 % de los alumnos del centro han realizado prácticas en dos empresas diferentes durante el curso académico 2025-2026 con el objetivo de buscar una experiencia laboral más diversa y completa. Una de ellas es Carlota Pérez, que ha cursado el Grado Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales en Silbon Formación, donde acaba de ser contratada para los meses de verano. «Te das cuenta de que lo que se ve en el curso como teoría se aplica en el día a día en el trabajo».

El alumnado que curse las formaciones del centro realiza la Fase de Formación en Empresas u Organismos Equiparados, FFEOE, en dichas empresas o en las compañías colaboradoras de Campus Córdoba.

Un modelo de formación único

Cada vez son más empresas las que se suman a este proyecto. En el primer curso, Campus Córdoba ha contado con el apoyo de Silbon Formación, en comercio y marketing; Motio, en el sector de la automoción; Qurtuba Academy by Paco Morales en el campo de la hostelería. Para el próximo año la encargada de esta formación será la primera Escuela Superior de Hostelería de España en colaboración con Hostecor y Hostelería de España.

Motio en Campus Córdoba. / Campus Córdoba

A estas se sumarán para el curso 2026-2027, el Grado Superior en Transporte y Logística, con FP Logis; el Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y el Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, con ArIA; el Grado Superior en Termalismo y Bienestar, con Hamman; y los Grados Superiores en Mecatrónica Industrial y Mantenimiento Electrónico, con Indra Group.

Instalaciones pioneras

Todos estos grados oficiales se realizan en un campus que cuenta con 27.000 metros cuadrados de instalaciones donde, además, los alumnos podrán disponer de una residencia de estudiantes que se pondrá en funcionamiento este mismo año. Campus Córdoba cuenta con instalaciones para el aprendizaje, pero también contarán con instalaciones de ocio, gimnasio, una cafetería de 600 metros cuadrados y zonas de estudio.

La antigua Torre de Agrónomos pasará a ser la Residencia La Torre que contará con capacidad para 250 alumnos divididos en habitaciones simples y dobles. La residencia contará con seis plantas residenciales y dos de zonas comunes.

Una de las habitaciones del residencial. / Campus Córdoba

Los diferentes grados cuentan con sus propias instalaciones para desarrollar al máximo a su alumnado. Esto hace que desde el primer día el estudiante conozca la empresa desde dentro y obtenga la mejor preparación posible. Las empresas buscan a profesionales cualificados que conozcan la empresa, en Campus Córdoba eso se trabaja desde el primer día para que los alumnos sepan que se van a encontrar en el momento en el que salgan por las puertas de sus aulas.

Sistema de becas y ayudas

En este primer curso 2025-2026, el centro ha sido capaz de becar, en relación a las titulaciones de Grado Medio de Cocina y Gastronomía, al 86 % de los alumnos matriculados con un 90 % del importe total del grado. Esto fue posible gracias a la colaboración entre la Fundación Campus Córdoba y la Diputación de Córdoba.

Gracias a la Fundación Campus Córdoba y a la colaboración de muchas empresas de diferentes sectores, se está trabajando para poder becar de nuevo al mayor número de alumnos gracias a las empresas donde, posteriormente, pueden hacer sus prácticas.

Masterclass en Campus Córdoba. / Campus Córdoba

Marco Antonio Franco, CEO del centro, ha destacado que «la idea principal de Campus Córdoba es poder becar al mayor número posible de alumnos, ya que esta educación no debe ser solo para unos privilegiados, debe ser una opción para todo el mundo».

En el caso de Silbon Formación, Caixa Dualiza ha colaborado con Campus Córdoba en el que un 15 % del alumnado se ha visto beneficiado de su programa de becas. Esta colaboración seguirá en pie para el curso 26-27. Los alumnos que finalicen la formación con Silbon y posteriormente sean contratados, recibirán un extra de 8.000 euros para la recuperación del dinero invertido durante la formación.

Primera Escuela Superior de Hostelería de España

Qurtuba Academy, tras un primer año de éxitos, da un paso decisivo y evoluciona hacia la Escuela Superior de Hostelería de España.

El 4 de junio se firmó el acuerdo para la creación de la primera Escuela Superior de Hostelería de España con el apoyo del presidente de Hostecor, Jesús Guerrero; el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida; Javier Frutos, presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, y el alcalde José María Bellido, que mostró su total apoyo a la institución y que reafirmó la importancia que tiene un proyecto como Campus Córdoba para la ciudad de Córdoba.

Firma del acuerdo para la creación de la primera Escuela Superior de Hostelería de España. / Campus Córdoba

Proceso de matriculación

El proceso de matriculación está abierto actualmente hasta completar las plazas disponibles. Las matrículas se asignan por orden de inscripción.

Quienes estén interesados en cursar alguna de las formaciones que ofrece Campus Córdoba deben concertar una cita a través de la web de Campus Córdoba o en el teléfono 957 18 37 88. Si tienen interés en conocer Campus Córdoba, les invitamos a que soliciten una cita en la que serán atendidos de manera personalizada y el centro podrá resolver sus dudas. Campus Córdoba se ubica en la antigua Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos en Avenida Menéndez Pidal s/n.