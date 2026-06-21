Aulas transformadas en espacios reales de trabajo: así es la formación práctica que impulsa iLERNA Córdoba

La Formación Profesional se está consolidando como la opción más elegida entre los jóvenes, y no es de extrañar ya que, según datos del INE, la tasa de inserción laboral supera el 74 % entre los titulados en un ciclo medio, y roza el 80 % si nos fijamos en los titulados de un ciclo superior.

Teniendo en cuenta esta realidad, los centros iLERNA en Córdoba se han especializado en las familias formativas con más demanda por parte de las empresas: Sanidad, Informática y Comunicaciones, Comercio y Marketing, Seguridad y Medio Ambiente, y Administración y Gestión.

Centro de iLERNA ubicado en la calle María Montessori. / iLERNA CÓRDOBA

Concretamente, el centro situado en la calle María Montessori está especializado en formaciones de los ámbitos sanitarios y sociocultural, con ocho ciclos entre los que destacan el Grado Medio de Auxiliar de Enfermería, que encabeza la empleabilidad en su sector, así como ciclos muy demandados por el alumnado como los Superiores de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Higiene Bucodental o Dietética y Nutrición. Sin dejar de lado el Superior de Educación Infantil, un ciclo muy práctico que prepara al alumnado para trabajar en la educación de niños y niñas de cero a seis años.

Por su parte, el segundo centro de iLERNA en Córdoba, ubicado en la antigua facultad de Agrónomos (Calle Menéndez Pidal), se enfoca en formaciones de las ramas de la Informática y Telecomunicaciones, Comercio y Marketing, Administración y Gestión; con ciclos como Desarrollo de Aplicaciones Web, Marketing y Publicidad o, desde este año, Administración y Finanzas.

Alumnos de iLERNA realizando una formación práctica. / iLERNA CÓRDOBA

Y todo ello sin olvidar los ciclos formativos de Emergencias y Protección Civil (Grado Medio) y Coordinación de Emergencias y Protección Civil (Grado Superior), pertenecientes a la rama formativa de Seguridad y Medioambiente y que se han situado como los ciclos impartidos por iLERNA mejor valorados por el ránking de FP de Hamilton & Emagister. Una clasificación que coloca los centros presenciales del grupo educativo como los mejores del sector privado en España en este 2026.

Una metodología avalada por el alumnado

Otro de los aspectos destacados en el ranking ha sido la metodología, puntuada por el alumnado con un 8,3, y el equipo docente, con un 8,4. De hecho, más del 80% del alumnado de iLERNA ha indicado que elegiría de nuevo su titulación en el centro si tuviera que volver a empezar.

Alumnas de iLERNA Córdoba en clase. / iLERNA CÓRDOBA

El informe sobre todo destaca la experiencia formativa que los centros ofrecen, teniendo en cuenta que uno de los pilares del centro son la orientación continuada, donde se acompaña al alumno en todo su ciclo estudiantil. Desde el momento en que se plantea iniciar los estudios dispone de un equipo docente y orientador que le acompaña en la toma de decisiones, el itinerario formativo y la construcción de su futuro profesional.

Las matriculaciones para ciclos formativos privados ya están abiertas. Pueden concertarse visitas individualizas con cada centro a través del portal web de iLERNA Córdoba, www.ilerna.es.