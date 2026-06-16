Cuatro másteres oficiales para especializarse en IA, desde la empresa hasta la salud

Un médico, una directora financiera, un maestro de Primaria y una técnica de una administración pública tienen poco en común salvo una cosa: la inteligencia artificial está transformando su día a día en el trabajo. El entorno, pero también su práctica profesional, donde las tecnologías inteligentes cada vez se integran con más fuerza como parte de la rutina laboral.

Para reducir la brecha entre el avance de estas herramientas y el conocimiento de quienes buscan incorporarlas, la Universidad Internacional de Andalucía ha actualizado su oferta de másteres oficiales con novedades para este próximo curso 2026-27. Así, a la especialidad de IA aplicada a entornos financieros, esta institución pública de posgrado suma tres nuevas áreas: las Ciencias de la Salud, el aprendizaje de idiomas y la gestión y gobernanza de datos, para administraciones y empresas.

Cuatro itinerarios distintos con un denominador común: aprender a utilizar la inteligencia artificial desde dentro de cada disciplina, no desde fuera. Con casos prácticos y líneas de especialización, sin necesidad de saber programar. Y, además, con un sistema de aprendizaje en línea innovador, bajo el Modelo eliA. Se trata de títulos totalmente virtuales, de un año de duración, construidos aprovechando todo el potencial tecnológico y de innovación educativa.

Cuatro sectores, cuatro perfiles

El Máster Universitario en Inteligencia Artificial aplicada a Entornos Empresariales y Financieros está pensado para graduadas y graduados en ADE, Economía, Finanzas o Marketing que quieran incorporar las herramientas de IA a su práctica profesional sin necesidad de convertirse en ingenieras o ingenieros. El plan de estudios combina fundamentos técnicos con casos de uso sectoriales —agroalimentario, industrial, servicios y financiero— y dedica un módulo específico a ética, legislación y seguridad en sistemas de IA. El perfil de salida apunta a roles como consultora de transformación digital, analista de riesgos o especialista en automatización de procesos.

El Máster Universitario en Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para las Ciencias de la Salud parte de una premisa diferente: no forma programadoras ni ingenieras biomédicas, sino profesionales sanitarias capaces de evaluar herramientas de IA, identificar sus limitaciones y liderar su implantación en entornos clínicos o de investigación. Está dirigido a médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, farmacéuticos, psicólogas y otros perfiles de ciencias de la salud. Los casos de uso abarcan imagen médica, medicina personalizada, cronicidad, salud comunitaria y salud mental.

El Máster Universitario en Inteligencia Institucional: Gestión y Gobernanza de Datos apunta a un perfil híbrido que cada vez resulta más demandado en administraciones públicas, empresas y consultoras: el de quien sabe leer datos, construir indicadores y convertir información compleja en decisiones estratégicas. El programa combina estadística aplicada, planificación basada en datos, evaluación de políticas públicas y Big Data con un enfoque orientado a la gestión, no al desarrollo técnico.

Por último, el Máster Universitario en Aprendizaje de Idiomas Mediante Tecnologías Inteligentes se dirige a docentes en activo y futuras profesoras y profesores de lenguas extranjeras que quieran integrar herramientas de IA en su práctica de aula: diseño de materiales digitales, evaluación formativa asistida, retroalimentación automatizada o enseñanza bilingüe con soporte tecnológico.

Cuatro másteres oficiales para especializarse en IA. / UNIA

eliA: aprender a argumentar, no solo a responder

Los cuatro másteres se desarrollan bajo el Modelo eliA, la metodología de enseñanza en línea que la Universidad Internacional de Andalucía ha construido desde cero para el posgrado virtual. No es una plataforma nueva ni un catálogo de recursos digitales. Es una reconceptualización de cómo se organiza el aprendizaje a distancia: qué figuras intervienen, cómo se diseñan los contenidos y qué tipo de actividades tiene sentido proponer cuando el estudiante compagina el máster con una vida profesional activa.

Uno de sus elementos más singulares es la figura del dinamizador-orientador. Su función no es resolver dudas técnicas ni sustituir al profesorado: es hacer un seguimiento proactivo de cada estudiante a través del análisis de su actividad en el campus. Cuando detecta una caída de participación o un retraso acumulado, toma contacto de forma personalizada antes de que el problema se agrave.

La metodología específica para el diseño de actividades dentro de eliA se llama ADeliA y su propuesta central es que el aprendizaje se construye argumentando. En lugar de ejercicios con una respuesta correcta, ADeliA plantea casos donde la información puede ser incompleta, los dilemas son genuinos y las soluciones son múltiples. La inteligencia artificial tiene un lugar concreto en ese proceso: no como fuente de respuestas, sino como herramienta de contraste con la que detectar sesgos, explorar alternativas o revisar la solidez de las propias conclusiones.

El aprendizaje asíncrono lleva el peso de la formación, lo que permite gestionar el ritmo sin renunciar al contacto real con el profesorado. Las sesiones en directo existen, pero son espacios donde el docente profundiza más allá de lo que los materiales ya cubren, no repeticiones de contenidos disponibles en el campus. La proporción de una hora síncrona por cada dos asíncronas está pensada precisamente para quienes estudian en los márgenes de una agenda profesional ya ocupada.

Solicitud, acceso y becas

Los másteres de la Universidad Internacional de Andalucía vinculados al Modelo eliA mantendrán abierta su fase de solicitud del 17 al 26 de junio. Esto será a través de la plataforma del Distrito Único Andaluz, que centraliza todo el proceso de admisión a los estudios oficiales del sistema universitario público de Andalucía.

Como incentivo para impulsar esta metodología de enseñanza, y facilitar la igualdad en el acceso, la UNIA lanzará en paralelo al proceso de solicitud un programa propio de becas específico para eliA. Este cubrirá el 100 % de la matrícula, hasta un máximo de 60 créditos, excluyendo las tasas y servicios administrativos.

Más información en la página web de UNIA.