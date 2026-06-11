eliA, el modelo que está cambiando cómo se aprende en un máster oficial en línea

Termina la jornada laboral. Una responsable de marketing cierra el correo y entra en el campus virtual de su máster oficial. En pantalla un escenario: una cadena hotelera ha desplegado inteligencia artificial para personalizar ofertas, pero las tasas de conversión no mejoran y el equipo directivo quiere saber por qué. Sobre datos reales, debe identificar y argumentar qué falla, por qué y cómo avanzar en el objetivo, utilizando todos los medios a su alcance.

Así funciona eliA. El Modelo de Aprendizaje en Línea de la Internacional de Andalucía, la universidad pública del posgrado que busca un salto en el qué, pero también en el cómo se aprende hoy día. Esta metodología aspira a cambiar la fórmula tradicional por una enseñanza activa, reflexiva y guiada, combinando conocimiento avanzado y construcción de criterio profesional. El objetivo es sencillo: poner al estudiante ante desafíos profesionales reales, desde los que construir un criterio propio que le permita dar con las mejores respuestas.

Lanzado hace tres años, el Modelo eliA crece el próximo curso 2026-2027 hasta llegar a seis másteres oficiales, donde la Inteligencia Artificial es el eje vertebrador. Una puerta a la especialización en soluciones de IA para la empresa, para la salud, para el aprendizaje de idiomas, para el desarrollo y la evaluación de políticas institucionales o para la educación.

Un modelo para el posgrado virtual

La tecnología cambia, así como lo hacen las necesidades y las expectativas de la sociedad. Ante ello, la Universidad Internacional de Andalucía responde con el desarrollo de eliA. Una metodología que entiende que las necesidades (y las posibilidades) de estudiar en línea son diferentes a las del posgrado presencial. Que no basta con adaptar lo previo, sino que requiere partir de cero y cuidar cada aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje.

eliA no es una plataforma nueva ni un catálogo de herramientas digitales. Es una reconceptualización completa de cómo se organiza el aprendizaje en el entorno virtual: qué figuras intervienen, cómo se diseñan los contenidos, qué tipo de actividades tiene sentido proponer a distancia y cómo se mantiene al estudiante conectado e implicado durante todo el itinerario formativo. La plataforma Open LMS da soporte técnico a ese diseño, de forma que el campus funcione como un espacio de trabajo, no como un repositorio.

El aprendizaje asíncrono lleva el peso de la formación, lo que permite al estudiante gestionar su ritmo sin renunciar al contacto real con el profesorado. Las sesiones en directo existen, pero son espacios donde el docente profundiza más allá de lo que los materiales ya cubren, no repeticiones de contenidos disponibles en el campus. La combinación de ambas modalidades en una proporción de uno a dos (una hora síncrona por cada dos asíncronas) está pensada precisamente para quienes compaginan el máster con una vida profesional activa.

Graduación del Máster en Tecnología Educativa, que se incorpora al Modelo eliA el próximo curso. / UNIA

El dinamizador-orientador: seguimiento antes de que haga falta

Uno de los elementos más singulares de eliA es la figura del dinamizador-orientador, un perfil que no existe en la mayoría de los programas de posgrado en línea. Su función no es resolver dudas técnicas ni sustituir al profesorado, sino hacer un seguimiento proactivo de cada estudiante a través del análisis de su actividad en el campus virtual.

El dinamizador detecta caídas de participación, retrasos acumulados o ausencias en los debates antes de que el estudiante los identifique como un problema. Cuando eso ocurre, toma contacto de forma personalizada, con una intervención específica para esa persona y su situación. Para quienes compaginan trabajo, familia y formación, esa presencia constante marca con frecuencia la diferencia entre llegar al final del máster o perder el hilo en algún momento del camino. A partir de este curso, el modelo incorpora además la posibilidad de agendar tutorías individuales por videoconferencia con el propio dinamizador.

ADeliA: aprender a argumentar, no solo a responder

Dentro del ecosistema eliA existe una metodología específica para el diseño de actividades: ADeliA (Actividades Discursivas eliA). Su propuesta central es que el aprendizaje se construye argumentando, no memorizando. En lugar de ejercicios con una respuesta correcta, ADeliA plantea casos prácticos reales o verosímiles donde la información puede ser incompleta, los dilemas son genuinos y las soluciones son múltiples.

El estudiante recorre siete fases en cada actividad: conecta el caso con sus conocimientos previos, analiza el contexto y lo que falta, identifica tensiones y consecuencias, explora alternativas, elige y justifica una solución, la evalúa críticamente y, por último, reflexiona sobre su propio proceso de razonamiento. Esta última fase, la metacognición, no es un trámite: entender cómo se ha llegado a una decisión es parte esencial del aprendizaje que propone el modelo.

La inteligencia artificial tiene un lugar concreto dentro de ADeliA: no como fuente de respuestas, sino como herramienta de contraste. El estudiante puede usarla para detectar sesgos en su propio análisis, explorar argumentos alternativos o revisar la solidez de sus conclusiones, siempre desde una postura crítica. Aprender a usar la IA con criterio es, en muchos de estos másteres, una competencia tan importante como los propios contenidos del programa.

Congreso Iberoamericano de tecnologías emergentes e innovación educativa. / Francis Gonzalez

Contenidos construidos para la pantalla

Cada asignatura del modelo eliA se diseña específicamente para el entorno digital. Los materiales son interactivos y permiten rastrear la lectura; los recursos audiovisuales se producen para el programa, no se adaptan de otros formatos; y las evaluaciones se articulan en torno a retos, simulaciones y casos prácticos conectados con situaciones profesionales reales. Herramientas como Genially o Edpuzzle se integran en el flujo de aprendizaje, no como complementos opcionales, sino como parte de la estructura de cada tema.

Para quién está pensado

eliA está pensado para el médico que termina guardia, para el directivo de una administración pública que quiere liderar la transformación digital de su organización, para el docente que busca especializarse sin pedir una excedencia. Para alguien que necesita flexibilidad real, no solo teórica, y que estudia en los márgenes de una agenda profesional ya ocupada.

Los seis másteres de la Universidad Internacional de Andalucía vinculados al Modelo eliA mantendrán abierta su fase de solicitud del 17 al 26 de junio. Esto será a través de la plataforma del Distrito Único Andaluz, que centraliza todo el proceso de admisión a los estudios oficiales del sistema universitario público de Andalucía.

Como incentivo para impulsar esta metodología de enseñanza, y facilitar la igualdad en el acceso, la UNIA lanzará en paralelo al proceso de solicitud un programa propio de becas específico para eliA. Este cubrirá el 100% de la matrícula, hasta un máximo de 60 créditos, excluyendo las tasas y servicios administrativos.

Más información en la página web de UNIA.