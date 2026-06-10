Talento cordobés en la MBA League: el IES Gran Capitán lidera la representación cordobesa en la final

Ideas que nacen en una libreta han terminado defendiéndose ante un jurado. Es el camino recorrido por equipos del IES Gran Capitán en la final nacional de la MBA League, una iniciativa que acerca el emprendimiento al entorno educativo y convierte el aula en un espacio donde imaginar soluciones reales.

El centro cordobés ha llegado a esta fase con dos proyectos ganadores a nivel provincial. Por un lado, Alubrik, en categoría Gamma (1º-2º ESO), propone transformar materiales cotidianos como bricks y botellas en un aislante para la construcción. Una idea que combina sostenibilidad y utilidad, y que parte de la observación del entorno escolar.

Por otro, Sparkies (categoría Delta, 3º y 4º de ESO) plantea dar una segunda vida a las pelotas de pádel y tenis mediante su reconversión en objetos coleccionables. El proyecto introduce un enfoque creativo al reciclaje y conecta con el diseño y el consumo responsable.

Ambos equipos han defendido sus propuestas ante profesionales del ámbito empresarial en un formato que exige claridad, síntesis y capacidad de comunicación. Para Marcos Naz, uno de los docentes del IES, «lo importante es que las ideas salen de los estudiantes», mientras que José López añade que el alumnado «presenta un trabajo, aprende a explicarlo y a defenderlo bien».

El paso por la final ha tenido lugar en un contexto de gran escala: más de 3.500 estudiantes han trabajado más de 250 proyectos en toda España, de los que solo 55 han accedido a la fase final, reuniendo a unos 300 finalistas en un mismo espacio de intercambio y evaluación. .

Junto al Gran Capitán, otros centros de la provincia también han formado parte del programa con propuestas como el chupete innovador Baby Colors o la solución aplicada a la alimentación Smart Sticker, ambas del colegio El Encinar; y la iniciativa de ocio familiar Diverti2 del colegio Ramón y Cajal (El Carpio).

La MBA League articula una forma de aprendizaje basada en la investigación de necesidades, el desarrollo de soluciones y su proyección como proyectos emprendedores.