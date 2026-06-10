María José Fernández, directora del CEIP Obispo Osio de Córdoba: «He logrado que el Osio sea una familia que se cuida»

-Tras nueve años como directora, ¿qué siente al cerrar esta etapa?

-Sentimientos encontrados de agradecimiento, tristeza y frustración. Cuando dejas mucho de ti en un sitio, son pequeñas pérdidas; la que se va es diferente a la que llegó. Dirigir un colegio de compensatoria es intenso y marca mucho.

-Si tuviera que explicar qué es el Obispo Osio, ¿qué diría?

-He conseguido el propósito clave: que el colegio tenga estilo propio. Yo pregunto «¿qué es el Osio?» y los niños gritan: «¡una familia!». Y cuando pregunto «¿qué hace una familia?», contestan: «¡cuidarse!». Por eso digo que he logrado que el Osio sea una familia que se cuida.

-¿Por qué tomó esta decisión?

-No dejo la dirección por estar quemada o por rendirme. Mi rumbo ha cambiado, pero quiero seguir liderando un centro. Creo en las estructuras que sostienen. Eso sí, lo que yo siento en y del Osio, no lo voy a sentir en otro sitio. Si voy a otro colegio será gracias a lo vivido aquí.

-¿Qué necesitaba el centro cuando llegó y qué necesita ahora?

-Cuando llegué, una forma nueva de relacionarse con alumnado y familias y otro trato con el profesorado. La comunicación que había no iba conmigo: podía irme o proponer un código nuevo. E hice lo segundo, instaurando una nueva mirada.

-¿Qué le ha enseñado el Osio?

-La capacidad de renunciar: a mi ritmo, a mi manera de ver las cosas y construir. Mi equipo me enseñó a ir a un ritmo compartido. He aprendido a ser más generosa, una facilitadora que daba a cada cual el lugar donde sentía que más brillaba.

-¿Qué ha aportado Rotar?

-La espina dorsal, el esqueleto. Rotar deja una estructura basada en respeto, orden, transformación, autoconocimiento y responsabilidad. Empieza mirando dónde se ha faltado al respeto y termina con una decisión responsable.

-¿Cuál ha sido el mayor cambio del alumnado?

-¿Tú sabes lo que es un milagro? Pues eso ha pasado en el Osio: niños que no se pegan, que se acompañan, que se cuidan, que no se insultan; familias que confían en los maestros. Yo creo en los milagros. Y el método Rotar es un milagro.

-¿Ha cambiado el claustro?

-Sin duda, yo antes no me sentía vista, ni me sentía yo misma. Ahora, en mis claustros, estoy ligera, divertida, con apertura. Sonreímos, escuchamos, nos cuidamos.

-¿Cómo se sabe cuándo innovar?

-Un proyecto de innovación es la respuesta a una necesidad. Si ves la necesidad de tu centro, aparecen los proyectos. Así nació Rotar.

-¿Quedó algo por hacer?

-No. Se hizo lo que tenía que hacerse. Ahora el Osio seguirá otra trayectoria, con otras luces, sombras; otros códigos y lenguajes.

-¿Con qué imagen se queda?

-Con sonrisas, con «directora, te queremos»; con besos, abrazos, risas, puertas abiertas, luz y belleza. Tengo el recuerdo de la emoción.

-¿Qué mensaje deja?

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-Que en el momento de crisis vayan al corazón y esperen cinco segundos para cambiar la forma de mirar. Que actúen rotando: eso lleva a decisiones que calman y crean escuelas seguras emocionalmente.