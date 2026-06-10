El IES Sácilis de Pedro Abad ‘sueña’ el futuro educativo de su instituto

El IES Sácilis de Pedro Abad ha desarrollado una actividad participativa centrada en imaginar y construir un centro mejor a partir de las propuestas de su comunidad. La iniciativa, titulada El sueño, ha implicado a alumnado, profesorado y familias en un proceso colectivo de reflexión.

Según explica el director del centro, José Carlos López, «El sueño es una actuación propia de las comunidades de aprendizaje en la que toda la comunidad sueña un centro mejor» y participa después en su desarrollo.

La actividad se ha vinculado a una ambientación simbólica inspirada en las Perseidas. El gimnasio del instituto se ha convertido en un espacio con cielo estrellado donde el alumnado, tumbado en el suelo, ha visualizado el entorno antes de escribir sus propuestas en estrellas de papel. Después, el proceso se ha ampliado a claustro y familias en una jornada que culminó en el patio, con una escenografía basada en velas, globos iluminados y la palabra «sueño» como elemento central.

El objetivo no es solo recoger ideas. Las propuestas se agrupan y se transforman en líneas de trabajo a través de comisiones mixtas, formadas por representantes de los tres sectores de la comunidad educativa, encargadas de dar continuidad a esas iniciativas en el curso. «Esas comisiones son las que van cumpliendo los sueños», señala el director.

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Más allá de la puesta en escena, el proyecto tiene una dimensión educativa: fomenta la participación, la corresponsabilidad y el sentido de pertenencia al centro. El proceso permite al alumnado implicarse en la mejora de su entorno y refuerza el diálogo entre los agentes educativos.