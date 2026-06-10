Entrevista
Elena León, profesora del IES Fidiana, impulsora de ‘Fidiciencia’: «Toda investigación deja una semilla en el alumnado»
Esta docente, «enamorada de la ciencia», se ha jubilado y repasa su trayectoria y la de sus proyectos educativos.
-Si tuviera que definirse como docente en una fórmula, ¿qué elementos no faltarían?
-Me considero una persona enamorada de la ciencia y de la investigación, que siempre ha querido dar al alumnado esa parte experimental y despertar su curiosidad.
-¿Cuándo pasó ‘Fidiciencia’ de experimento a proyecto sólido?
-Ha tenido tres etapas: una fundacional, para construir un espacio de encuentro científico; otra de consolidación, con redes de centros y metodología consensuada; y una de madurez, con más participación y proyección. Ha crecido con las personas que han participado año tras año.
-¿Qué reacción ve en el alumnado al proyecto ‘Fidiciencia’?
-Primero, incredulidad: no saben muy bien de qué son capaces. Luego se despierta la chispa del pensamiento crítico y de la curiosidad. Cogen confianza y quieren repetir.
-¿Qué ha cambiado?
-Ha crecido la interdisciplinariedad entre materias y la motivación de profesorado y alumnado. El profesorado pasa de probar a querer seguir por esta senda y proponer nuevos proyectos educativos.
-¿Cuál ha sido el hallazgo más valioso en toda su carrera?
-Que ‘Fidiciencia’ ya es un hito reconocible en el instituto. Integra a investigadores de centros de investigación y universidades con la Secundaria, y tiene raíces para continuar aunque yo ya no lo coordine.
-¿Qué cataliza el interés por la ciencia en todo grupo?
-Hacerles ver poco a poco que son capaces. Empiezan sin saber por dónde ir, llegan a conclusiones interesantes y comprenden que la ciencia no es lejana, abstracta ni solo teórica; que es práctica y real.
-¿Qué consejo daría al claustro?
-Que cuide el rigor científico, pero también a las personas. Detrás de un congreso o cada clase hay un día a día desde principio de curso. Hay que cuidar la calidad del trabajo y la confianza humana. Y no tener miedo a educar científicamente: equivocarse también es un éxito.
-¿Qué momento clave destacaría a lo largo de su trayectoria?
-Algunos reconocimientos de 2022, 2023 o la mención del Ministerio de Universidades en 2025. Pero fue muy emotivo que pusieran mi nombre al laboratorio al jubilarme. Y están los logros con los alumnos: hayan ganado premio o no, todas las investigaciones dejan una semilla en el alumnado.
-¿Qué legado le gustaría dejar?
-Que se me viese como alguien que construyó una estructura sólida para el intercambio científico; que permanezca la convicción de que investigar no debe ser algo lejano. Es clave despertar la curiosidad: los futuros científicos están entre nuestros jóvenes.
-¿Algún mensaje final?
-Gracias al equipo directivo del IES Fidiana, que me ha apoyado siempre para hacer de este instituto un referente científico; al profesorado y al alumnado que ha participado y aportado a Fidiciencia, y al equipo docente que ahora coge el testigo y afronta el reto de seguir avanzando en este bonito camino.
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