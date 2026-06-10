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Oferta educativa

Córdoba amplia la oferta de educación para adultos: tres institutos ofertarán Bachillerato General semipresencial el próximo curso

La incorporación del Bachillerato General semipresencial en tres institutos completa la cobertura territorial y consolida un sistema que moviliza a miles de personas con diversas enseñanzas flexibles

Desarrollo de una clase en el Ceper de Villarrubia, en un curso anterior. | VÍCTOR CASTRO

Desarrollo de una clase en el Ceper de Villarrubia, en un curso anterior. | VÍCTOR CASTRO

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Víctor R. Hita

Córdoba

La educación de personas adultas en la provincia de Córdoba afrontará el próximo curso una ampliación significativa con la incorporación de nuevas enseñanzas que refuerzan su implantación territorial. En total, tres centros -el IES Marqués de Comares (Lucena), el IES Los Pedroches (Pozoblanco) y el Instituto Provincial de Educación Permanente (IPEP) de Córdoba- ofertarán por primera vez el Bachillerato General en modalidad semipresencial, con 30 plazas por nivel en los dos institutos y 60 en el centro de referencia provincial.

Esta nueva oferta permitirá cubrir las zonas norte, centro y sur de la provincia, facilitando el acceso a unos estudios que hasta ahora no se impartían en esta modalidad en Córdoba. Como explica la coordinadora provincial de Educación Permanente, Luz Jurado, se trata de una medida que «da respuesta a toda la provincia» y amplía las posibilidades de acceso para un perfil de alumnado que requiere flexibilidad.

El sistema de educación permanente se articula en una red que combina los Centros de Educación Permanente (Ceper), donde se ofrecen planes educativos y formación básica; sus secciones (Seper); los institutos con enseñanzas de adultos y el propio IPEP, como centro de referencia. En conjunto, esta red supera los 90 espacios educativos distribuidos por toda la provincia, lo que garantiza la cercanía territorial.

Distintas modalidades educativas

En el ámbito de la formación reglada, destacan los programas de Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA), que permite obtener el título de ESO en dos niveles, así como el Bachillerato de adultos en distintas modalidades. Actualmente, son 25 centros los que imparten ESPA, de los cuales 11 ofrecen también Bachillerato en formatos presencial, semipresencial y a distancia.

El volumen de alumnado refleja el impacto de estas enseñanzas. En el curso actual se han contabilizado 5.845 matrículas en Centros de Educación Permanente, 6.408 en sus secciones, 1.881 en ESO para adultos y 326 en Bachillerato, cifras que evidencian la dimensión de un sistema que da respuesta a miles de personas.

El perfil del alumnado es diverso, desde personas adultas que buscan completar su formación básica a quienes necesitan titulaciones para acceder al empleo, mejorar su cualificación o continuar estudios. También incluye población extranjera que accede a programas de lengua y cultura o personas que desean actualizar competencias digitales o idiomáticas.

La clave del modelo es su flexibilidad. Las modalidades presencial, semipresencial y a distancia permiten compatibilizar estudios con trabajo o responsabilidades familiares. Además, el profesorado adapta su metodología a las necesidades del alumnado, incorporando experiencias previas y ajustando ritmos de aprendizaje.

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Lejos de limitarse a la formación académica, la educación permanente actúa como una herramienta de cohesión social, capaz de responder a situaciones como el abandono educativo temprano o la necesidad de reorientar trayectorias personales y laborales.

Un modelo de amplio alcance

La red de educación permanente se extiende por decenas de centros y secciones distribuidos en la provincia, garantizando cercanía al alumnado. Incluye enseñanzas como la ESPA, el Bachillerato de adultos, el acceso a Formación Profesional y los planes educativos no reglados.

El IPEP, como centro de referencia, concentra distintas enseñanzas y coordinando la oferta, que incorpora formación en competencias digitales, idiomas o cultura emprendedora.

Con la ampliación para el próximo curso 26-27, el sistema refuerza su papel como segunda oportunidad educativa y vía de desarrollo personal y profesional para una población diversa. El calendario de acceso incluye la solicitud de admisión del 1 al 15 de junio y la matriculación del 1 al 10 de julio.

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