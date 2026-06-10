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Grados medio y superior

Dos ciclos formativos de Montilla ‘convierten’ aceite y vino en aulas y empleo

El IES Canalejo Olmeda de Montilla ofrece una FP vinculada a sectores con demanda laboral

Alumnado y profesorado de los ciclos.

Alumnado y profesorado de los ciclos. / CÓRDOBA

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Víctor R. Hita

Córdoba

La FP vinculada al aceite y al vino tiene en el IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla una de sus principales referencias en la provincia. El centro imparte dos ciclos - grado medio en Elaboración de Aceites de Oliva y Vinos y grado superior en Vitivinicultura— conectados directamente con un sector productivo clave en el entorno. Ambas enseñanzas comparten un enfoque práctico desde el inicio.

El alumnado trabaja con materia prima real, como la uva, para elaborar productos, a los que se suman en el curso otras elaboraciones como vinos, cervezas o licores. Esta metodología permite comprender los procesos productivos por dentro y adquirir experiencia vinculada al ámbito profesional. El ciclo de grado medio capacita para intervenir en la elaboración y envasado de aceites, vinos y otras bebidas dentro de la industria alimentaria, mientras que el grado superior forma perfiles técnicos capaces de organizar, supervisar y gestionar procesos completos en bodegas y empresas del sector.

La relación con el tejido empresarial es uno de los pilares de esta formación. El alumnado completa su aprendizaje en colaboración con empresas, lo que facilita su incorporación al mercado laboral en un contexto donde la demanda de profesionales cualificados sigue creciendo, especialmente ante la falta de relevo generacional. El valor de este trabajo formativo también se refleja en reconocimientos externos.

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