El CEIP Juan de Mena de Córdoba estrena un corto sobre Romero de Torres dirigido por el fotoperiodista Víctor Castro

El alumnado de 6º de Primaria del CEIP Juan de Mena de Córdoba estrenará el 15 de junio, en el salón Juan XXIII de Rabanales, el cortometraje JRT 150, proyecto educativo que culmina dos cursos de trabajo interdisciplinar basado en el arte, el patrimonio y la creación.

La producción nace como continuación de El Tesoro de Córdoba, la primera experiencia cinematográfica desarrollada en el centro y ambientada en la historia local. Ahora, el alumnado se adentra en el universo del pintor cordobés Julio Romero de Torres, en torno a un relato que plantea la resolución de un misterio vinculado a algunas de sus obras más emblemáticas.

El proyecto ha sido impulsado por los tutores de 6º, como Lourdes López, Katia Moreno y Paco Ramírez, en coordinación con la dirección del centro. La iniciativa parte de un trabajo previo en el aula, en el que el alumnado investigó la vida y obra del artista y recreó algunos de sus cuadros desde un enfoque creativo y participativo.

Cartel anunciador del cortometraje 'JRT 150'. / CÓRDOBA

Durante el presente curso, esta propuesta ha evolucionado hacia el lenguaje audiovisual. El proceso ha incluido castings, ensayos y sesiones de rodaje en diferentes espacios de la ciudad, desarrolladas entre febrero y abril. Las grabaciones han tenido lugar en escenarios como el Museo Julio Romero de Torres, el Cementerio de San Rafael, el IES Fidiana o el propio colegio.

El cortometraje, con guión original de Ángel Ramírez, está realizado por el joven director cordobés Víctor Castro, fotoperiodista de Diario CÓRDOBA. Además, ha contado con colaboración artística, integrando elementos musicales y escénicos en la producción. A lo largo del proyecto, el alumnado ha trabajado competencias vinculadas a expresión oral, creatividad, trabajo en equipo y conocimiento del patrimonio cultural.

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Más allá del resultado, el centro destaca el carácter educativo de la experiencia, que ha permitido al alumnado aprender de forma activa, participando en todas las fases del proceso creativo. La implicación de las familias y de distintas entidades, ha reforzado a su vez el carácter comunitario de esta iniciativa.