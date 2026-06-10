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Reportaje

El arte se convierte en lenguaje para expresar emociones y aprendizajes en la exposición 'Ponemos color a la inclusión'

Una muestra conjunta, en la Diputación de Córdoba, de varios centros cordobeses reúne el trabajo de sus aulas específicas y sitúa la creatividad como recurso para visibilizar la diversidad y promover el aprendizaje

Profesorado, alumnos y familias del colegio Hernán Ruiz.

Profesorado, alumnos y familias del colegio Hernán Ruiz. / CÓRDOBA

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Víctor R. Hita

Córdoba

Hay veces en que una mirada cambia más que un discurso. Y eso es lo que propone la exposición Ponemos color a la inclusión: detenerse a observar, comprender y reconocer aquello con gran belleza que, muchas veces, pasa desapercibido en el entorno educativo.

La muestra, abierta en la Diputación de Córdoba hasta este viernes, reúne el trabajo de alumnado de aulas específicas de colegios e institutos, donde el arte se convierte en herramienta esencial para expresar emociones, comunicar vivencias y compartir aprendizajes. El proyecto busca visibilizar las capacidades de escolares con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDHA), siendo la creación el lenguaje común.

En el CEIP Hernán Ruiz, las propuestas parten de un enfoque cooperativo e inclusivo. Su tutora, Carmen Palacios, destaca que se trata de «poner en valor las capacidades increíbles de estos niños y niñas y construir un encuentro de miradas, de miradas de colores, diversas, en el lenguaje universal que es el arte». En ese proceso, el concepto de Ubuntu —«yo soy feliz si tú eres feliz»— aparece como referencia para entender la inclusión desde lo colectivo.

El alumnado del CEIP Al-Ándalus ha trabajado a partir de la creación de carteles con mensajes directos. Olga María Escribano explica que buscan «hacerse escuchar proponiendo sus ideas para hacer mejor la sociedad», acercando la inclusión a un lenguaje claro y comprensible.

María Nieves Pérez y Mari Carmen Fernández, del CEIP Concepción Arenal, subrayan la importancia del trabajo compartido con alumnado de aulas ordinarias. «Cuando se unen las diferencias, se despierta la belleza», señalan, insistiendo en que estas dinámicas favorecen las habilidades sociales y reconocer las capacidades de cada persona bajo una idea común: «todos somos uno más».

El CEIP Torre Malmuerta, a través de la propuesta coordinada por Verónica García y Susana Rodríguez, centra su mirada en la diversidad de perspectivas. «Un mundo visto desde una sola mirada es un mundo incompleto», explican, planteando la necesidad de ampliar la forma de observar y entender la realidad.

Participantes en la muestra del IES Medina Azahara.

Participantes en la muestra del IES Medina Azahara. / CÓRDOBA

Por su parte, en el IES Medina Azahara, el trabajo ha adoptado un enfoque más introspectivo. Carolina Sánchez explica que el proyecto busca «hacer visible lo invisible», estableciendo un diálogo entre la música y el mundo interior del alumnado. «Las emociones, las sensaciones o los recuerdos encuentran aquí una forma de expresarse», expone, en una propuesta que pone el acento en la escucha, la autenticidad y la libertad creativa.

El conjunto de la exposición refleja un modelo educativo donde el arte no es un fin, sino un medio para aprender, relacionarse y comprender el entorno. En muchas de las obras han participado también estudiantes de aulas ordinarias, consolidando espacios de inclusión bidireccional que refuerzan la convivencia.

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Más allá de lo estético, el proyecto invita a detener la mirada y a reconocer que la diversidad no solo está presente en la escuela, sino que forma parte de su esencia y la enriquece.

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