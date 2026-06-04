Big Data, IA y toma de decisiones: fórmate en el perfil que buscan las organizaciones

Un ayuntamiento que necesita medir el impacto real de una política pública. Una empresa que intenta anticipar tendencias de consumo. O una consultora que trabaja con indicadores para mejorar procesos y resultados. Los datos están en todas partes, pero muchas organizaciones siguen enfrentándose al mismo problema: tener información no siempre significa saber utilizarla.

Ese escenario está cambiando el mercado laboral. La transformación digital ya no depende únicamente de incorporar tecnología o automatizar procedimientos. Cada vez resulta más importante interpretar información, detectar patrones, evaluar resultados y convertir los datos en decisiones útiles para la gestión.

En ese contexto surge el Máster Universitario en Inteligencia Institucional: Gestión y Gobernanza de Datos, una nueva titulación oficial a precio público, de modalidad virtual, que la Universidad Internacional de Andalucía estrena a partir del próximo curso académico. Un programa para formar especialistas capaces de unir análisis de datos, dirección estratégica, inteligencia artificial y transformación organizativa, un ámbito que empieza a ganar peso tanto en el sector público como en el privado.

De datos a decisiones

Durante años, muchas organizaciones centraron sus esfuerzos en digitalizar procesos y recopilar datos. El reto ahora es otro: cómo utilizar toda esa información para planificar mejor, optimizar recursos o evaluar resultados con mayor precisión.

«Hoy la transformación digital ya no depende solo de la tecnología. También requiere de profesionales capaces de interpretar información compleja y, muy especialmente, de convertirla en decisiones estratégicas y útiles dentro de las organizaciones», señala Yolanda Rebollo, directora del máster.

Jornadas sobre Inteligencia Artificial Generativa en la Sede Tecnológica de Málaga. / UNIA

Esa necesidad empieza a hacerse visible en ámbitos muy distintos. Administraciones que buscan evaluar políticas públicas con criterios más objetivos, empresas que necesitan interpretar indicadores para adaptarse más rápido al mercado o entidades que manejan grandes volúmenes de información, pero carecen de perfiles preparados para convertir esos datos en herramientas de planificación y gestión.

Este nuevo máster parte precisamente de esa idea: formar perfiles híbridos que comprendan tanto la lógica de la gestión como las herramientas de análisis de información y toma de decisiones basada en datos.

Un perfil que crece

La especialización está orientada a directivos vinculados a administraciones públicas, empresas y consultoras que trabajan en ámbitos relacionados con estrategia, planificación, evaluación o transformación digital. También se dirige a recién egresados de títulos como Administración y Dirección de Empresas, Finanzas o Marketing, interesados en desarrollar una carrera profesional en sectores donde el análisis de datos empieza a ganar peso.

El crecimiento de la inteligencia artificial y la necesidad de medir mejor resultados, optimizar recursos o anticipar escenarios está provocando que muchas organizaciones busquen perfiles capaces de conectar datos, gestión y capacidad de decisión.

En ese contexto aparecen oportunidades profesionales ligadas a inteligencia de negocio, evaluación de políticas públicas, consultoría estratégica, análisis institucional o gobernanza del dato. El propio diseño del máster, que abre plazo de inscripción el próximo 17 de junio, responde a esa demanda creciente de especialistas capaces de trabajar con información compleja desde una perspectiva aplicada y estratégica.

Estrategia, datos e IA

El plan de estudios combina contenidos relacionados con estadística aplicada, dirección estratégica, análisis y visualización de datos institucionales, planificación basada en datos, innovación organizativa, evaluación de políticas públicas y aplicación de Big Data e inteligencia artificial a la gestión.

Encuentro iberoamericano de la Cátedra de Inteligencia Institucional (UNIA-Diputación de Huelva). / UNIA

El enfoque no está orientado únicamente a la dimensión técnica. La propuesta busca formar profesionales capaces de interpretar resultados, diseñar estrategias y participar en procesos de transformación organizativa dentro de instituciones y empresas.

La capacidad para convertir información dispersa en conocimiento útil empieza a marcar diferencias entre organizaciones que consiguen adaptarse rápidamente a escenarios cambiantes y otras que continúan gestionando únicamente desde la intuición.

Formación online útil y personalizada

El programa se desarrolla bajo el Modelo eliA de la Universidad Internacional de Andalucía. Una metodología propia de enseñanza en línea que sitúa el aprendizaje activo y el acompañamiento del estudiante en el centro de la experiencia formativa. Más allá de las clases grabadas o los contenidos cerrados, el modelo combina interacción, seguimiento personalizado y trabajo aplicado a retos reales vinculados al ámbito profesional.

La propuesta busca que el estudiante no solo incorpore conocimientos técnicos, sino que aprenda a analizar contextos complejos, formular las preguntas adecuadas y construir criterio propio para la toma de decisiones. En un campo estrechamente ligado a la gestión, el análisis y la estrategia, este enfoque permite conectar la formación académica con situaciones reales de trabajo.

Además, la metodología está especialmente pensada para perfiles que necesitan compatibilizar especialización y actividad profesional, manteniendo una experiencia de aprendizaje cercana, flexible y guiada. Desde la UNIA, eliA se concibe precisamente así: una forma de utilizar la tecnología para acompañar el aprendizaje, no para sustituirlo.

Más información en la web de la Universidad Internacional de Andalucía.