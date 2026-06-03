Edición 2026 en Jaén
Doce institutos cordobeses participan en la Feria Andaluza de Tecnología
Más de un centenar de estudiantes y docentes de Córdoba se suman hoy a una cita que reúne a 4.250 alumnos, 178 proyectos y 85 centros en torno a la innovación, la robótica y el aprendizaje aplicado
Una docena de institutos cordobeses participan hoy en la Feria Andaluza de Tecnología (Fantec) 2026, que se celebra en Jaén y reúne a miles de estudiantes en torno a la innovación educativa. Más de un centenar de representantes procedentes de la provincia -entre alumnado y profesorado- forman parte de esta cita, en la que cada delegación suele superar la decena de integrantes. El encuentro congrega a 4.250 estudiantes, 178 proyectos, 85 centros educativos y más de 200 docentes, consolidándose como uno de los principales escaparates de la tecnología aplicada al aula.
Ocho centros cordobeses participan activamente con proyectos propios: los IES Luis Carrillo de Sotomayor (Baena), Zoco y Trassierra (Córdoba), Fernando III El Santo (Priego de Córdoba), Mencía López de Haro (Doña Mencía), Manuel Reina (Puente Genil), Profesor Tierno Galván (La Rambla) y Miguel de Cervantes (Lucena).
Entre los proyectos, destaca la apuesta por la robótica y la automatización. El IES Luis Carrillo de Sotomayor presenta prototipos funcionales como una máquina expendedora, una papelera inteligente o un juguete robótico, orientados a resolver situaciones cotidianas. En el IES Zoco, el alumnado muestra maquetas tecnológicas que integran sensores y programación, desde el control ambiental hasta una vivienda domótica o representaciones en 3D como la Mezquita de Córdoba.
El IES Fernando III El Santo combina robótica avanzada y diseño con brazos robóticos, tableros programados o maquetas interactivas, reflejando una trayectoria consolidada en innovación. De hecho, en Fantec 2025, el centro se hizo con el premio a la excelencia e innovación tecnológica al construir un «Mars Rover» totalmente autónomo a escala ¼.
Por su parte, el IES Manuel Reina aborda la tecnología desde la aplicación directa: edificios inteligentes controlados con Arduino o una prensa hidráulica basada en el principio de Pascal.
La sostenibilidad tiene presencia en la propuesta del IES Profesor Tierno Galván, que presenta una máquina de reciclaje con sistema de recompensas, diseñada para fomentar hábitos responsables. El IES Miguel de Cervantes, que destaca el valor del aprendizaje compartido, presentan un innovador dispositivo aeroespacial para proteger el pinsapo autóctono y el vehículo que ha competido en la fase autonómica de STEM Racing Spain. Los centros Trassierra y Mencía López de Haro completan la representación activa.
Asimismo, otros cuatro institutos asisten como centros invitados y visitantes: Nuevas Poblaciones (La Carlota), Blas Infante (Córdoba), Luna de la Sierra (Adamuz) y Los Pedroches (Pozoblanco), ampliando la presencia cordobesa en el encuentro para aprender.
Fantec se plantea así como un espacio de aprendizaje compartido en el que el alumnado no solo expone sus proyectos, sino que explica, contrasta y enriquece su trabajo en contacto con otras experiencias educativas.
Un evento lleno de experiencias
La programación de Fantec combina exposición de proyectos con actividades demostrativas y educativas. Tras la inauguración oficial, hay entrevistas a equipos participantes y espacios dedicados a robótica, como la World Robot Olympiad o el Concurso de Hormigón del Colegio Oficial de Aparejadores de Jaén.
Se desarrollan demostraciones de organismos como el Ministerio de Defensa, Policía Nacional o Bomberos, así como talleres vinculados a FP y universidades. Y se incluyen iniciativas como STEM Racing Spain y actividades divulgativas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).
La jornada concluye con la entrega de premios y demás actividades, consolidando la feria como entorno dinámico de aprendizaje y divulgación tecnológica.
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