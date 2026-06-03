La DGT premia a 17 escolares cordobeses por su educación vial

Un total de 17 premios repartidos entre seis centros educativos de la provincia han marcado la primera edición del concurso de educación vial de la Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba. Una iniciativa en la que ha participado alumnado de varias etapas educativas y que quiere consolidar el trabajo preventivo desde el ámbito escolar.

El certamen ha contado con distintas categorías que abarcan desde Educación Infantil hasta la ESO, combinando formatos como el dibujo, la maqueta, el relato o las campañas de concienciación.

En Infantil, en categoría de dibujo, el primer premio ha recaído en Pedro Pedrajas, del CEIP Nuestra Señora de Loreto (Dos Torres). En el primer ciclo de Primaria, el máximo galardón ha sido para Marta López, del mismo centro.

En maqueta para segundo ciclo de Primaria, la ganadora ha sido Ariadna Jurado, del colegio La Milagrosa (Bujalance). En el tercer ciclo, el primer premio ha correspondido a Noa del Castillo y Sara Benito, del Montessori Córdoba International School. El apartado de relato, en tercer ciclo de Primaria, ha distinguido a Celeste Gómez Molina, del CEIP Ruperto Fernández Tenllado (Rute), mientras que la categoría de relato en Secundaria ha quedado desierta. En cambio, en la modalidad de campaña para Educación Secundaria Obligatoria, el primer galardón ha sido para alumnado del IES Fidiana (Córdoba).

Junto a estos primeros premios, han obtenido también reconocimientos otros escolares de estos centros cordobeses y del colegio San Luis y San Ildefonso (Montilla) que han completado la lista de premiados en las categorías.

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La DGT ha puesto el acento en el valor pedagógico de la iniciativa. La educación vial, abordada desde edades tempranas, permite adquirir conocimientos e interiorizar comportamientos responsables y desarrollar actitudes que favorezcan una movilidad más segura. A través de la creatividad y la participación activa, el alumnado se convierte en agente protagonista de ese aprendizaje.