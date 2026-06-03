75 años que enseñan y emocionan: el CEIP Maestro Jurado de Hinojosa del Duque convierte su aniversario en una experiencia compartida

El CEIP Maestro Jurado de Hinojosa del Duque está de celebración este curso 2025-26. Ha convertido sus 75 años de historia en algo más que una efeméride: un proyecto educativo vivido desde dentro, desde cada aula, desde cada escolar.

El curso entero ha sido el escenario de ese viaje. Un recorrido por el pasado que, como explica su directora, Guadalupe Jiménez, no ha sido solo un ejercicio de memoria, sino de aprendizaje real. «Hemos ido descubriendo muchas cosas que el alumnado desconocía», señala. Y ahí está una de las claves: no se trataba de celebrar lo que ya se sabía, sino de redescubrirlo.

Porque el colegio no empieza en sus paredes actuales. Antes de ser edificio fue, incluso, una alfarería. Y mucho antes, la casa de un maestro. Atanasio Jurado, quien dio clase durante décadas en su propio hogar, alfabetizando a generaciones enteras cuando no existía el centro. Su nombre no es solo un rótulo: es un legado. Y este curso, muchos estudiantes lo han descubierto por primera vez.

Aulas llenas de historia

Las aulas se han llenado de historia. De biografías, como la del propio Jurado, de cartas dirigidas al futuro del centro, de dibujos que reinterpretan el colegio desde la mirada infantil. También de investigación, como la selección de fotos antiguas -más de 30 imágenes elegidas entre 200- que componen una exposición preparada con mimo que quedará como testimonio permanente en el centro. Pero el aprendizaje no se ha quedado en los documentos. Ha salido fuera, ha tomado forma. Un grupo de teatro escolar ha recreado la historia del colegio con personajes de distintas épocas, combinando los años 50 con la actualidad en una obra que, además, ha sido reconocida por su valor educativo. Mientras, desde la biblioteca, cada libro leído durante el curso llevaba consigo una pequeña «huella» de esos 75 años: curiosidades, datos, historias escondidas en forma de pegatinas que acompañaban la lectura.

Imagen de alumnos del colegio realizada hace décadas. / Córdoba

También ha habido espacio para lo compartido. Visitas a residencias de mayores donde las fotografías del pasado sirvieron de puente entre generaciones. Juegos tradicionales, disfraces de mitad del siglo pasado en carnaval, actividades comunes que han permitido a todo el alumnado participar en un mismo relato celebrativo.

Y en medio de todo, momentos que explican por sí solos el sentido del proyecto. Como cuando el alumnado comparó el comedor actual con el más antiguo del centro. «El impacto fue enorme», reconoce la directora. No solo por las diferencias materiales, sino por lo que implican: cambios en la sociedad, en la educación, en la vida.

Educar en valores

Ese contraste ha sido, posiblemente, uno de los aprendizajes más valiosos. Entender que la escuela cambia, pero que mantiene algo esencial: educar en valores, en convivencia, en comunidad.

El curso ha servido también para construir futuro sobre esa memoria. El colegio ha estrenado un nuevo escudo, ha editado un número especial de su revista sobre su trayectoria y, por primera vez, contará con un himno propio, con letra y música trabajadas desde el área de Música y que llevarán a gala los casi 300 estudiantes y más de 20 docentes del colegio.

El punto final llegará el próximo 18 de junio, con el acto institucional que se celebrará en el Centro de Desarrollo de la localidad, acompañado de la inauguración de la exposición fotográfica.

Noticias relacionadas

En el CEIP Maestro Jurado, estos 75 años no han quedado atrás. Se han convertido en presente. Y, sobre todo, en una lección para seguir enseñando en el futuro.