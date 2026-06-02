El camino hacia la especialización: Loyola apuesta por un nuevo postgrado en Córdoba

A partir de septiembre, el campus de Córdoba de la Universidad Loyola incorporará un nuevo máster oficial a su oferta académica. El Máster Universitario en Auditoría nace para dar respuesta a la profunda transformación que está sufriendo la profesión de auditoría, impulsada por la digitalización, el análisis de datos y los nuevos marcos regulatorios.

Este postgrado se suma al Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, que se lleva impartiendo en el campus cordobés desde el curso 2021/2022. Con este máster se han incorporado al mercado laboral más de 80 profesionales de la Psicología Sanitaria.

El futuro de la auditoría se forma en el campus de Córdoba

Lejos de la imagen tradicional asociada a la revisión de cuentas, la auditoría se ha convertido en una disciplina estratégica dentro de las organizaciones. Hoy, los auditores no solo verifican la información financiera, sino que analizan grandes volúmenes de datos, evalúan riesgos, asesoran en la toma de decisiones y garantizan la transparencia en entornos cada vez más complejos.

El nuevo máster nace precisamente con ese objetivo: adaptar la formación a las nuevas exigencias del sector. El programa combina conocimientos en auditoría financiera, contabilidad avanzada y normativa, con el desarrollo de competencias clave como el análisis de datos, el pensamiento crítico o el uso de tecnologías aplicadas a la auditoría.

Alumnado de Loyola. / Universidad Loyola

El máster cuenta con un enfoque eminentemente práctico, alineado con la filosofía formativa de la Universidad Loyola. A través de casos reales, simulaciones y el contacto directo con profesionales en activo, los estudiantes podrán enfrentarse a situaciones propias del entorno laboral desde el primer momento.

Otro de los aspectos diferenciales del máster es su orientación a la empleabilidad. El programa ha sido diseñado en colaboración con profesionales y entidades del sector y responde a la creciente demanda de auditores cualificados por parte de firmas de auditoría, consultoras y departamentos financieros de grandes empresas.

Habilitación en Psicología General Sanitaria con una trayectoria consolidada

Con este postgrado oficial, los graduados en Psicología pueden obtener la habilitación necesaria para ejercer la profesión regulada de psicólogo general sanitario. Este máster oficial te ofrece una formación de calidad basada en la evidencia científica en la que se prioriza tu formación como profesional y el desarrollo de las competencias necesarias para el ejercicio de la profesión.

Si conexión con la realidad profesional es más que evidente gracias al extenso claustro de profesionales, científicos e investigadores en los últimos avances y herramientas que imparten clase. Más de 40 docentes expertos ofrecen una formación transversal en Psicología General Sanitaria abordando la evaluación, intervención e investigación en diversos ámbitos de la Psicología de la Salud, así como la intervención psicológica en distintas enfermedades.

Alumnas en clase. / Universidad Loyola

La Universidad Loyola cuenta, además, con un amplio abanico de másteres oficiales y másteres de formación permanente en áreas de alta inserción laboral como la Comunicación, el Jurídico, el Business, la Ingeniería, la Inteligencia Artificial, el Hidrógeno, la Salud o la Educación. Se imparten en el campus de Sevilla y ofrecen una formación eminentemente práctica, conexión con el mercado laboral y una experiencia profesional real desde el primer día.

Proceso de admisión abierto

La admisión para el curso 2026/2027 ya está abierta. Los interesados en realizar un máster en la Universidad Loyola deberán inscribirse en nuestro portal de admisiones y superar una prueba de admisión, siendo la próxima 11 de junio, aunque habrá más en los meses de julio y septiembre. La prueba consiste en un test de aptitud, prueba de inglés y entrevista personal. Para más información sobre la admisión y los másteres de Loyola, puedes consultar su web uloyola.es.