Las tertulias dialógicas culminan en la Universidad de Córdoba su estudio a ritmo de Haendel

Las tertulias dialógicas musicales han concluido durante el curso 2025-2026 a ritmo del músico George Friedrich Haendel y con la interpretación de medio centenar de escolares, que han compartido escenario en la Universidad de Córdoba (UCO), en una jornada de convivencia en la que la música, el arte y la palabra se han convertido en herramientas educativas.

Esta idea, que nació desde la inquietud docente, se consolida como una completa experiencia educativa del ámbito musical y artístico en la provincia. De hecho, este curso ha dado un paso decisivo al ser reconocida como proyecto de investigación de la Junta de Andalucía bajo el título «Análisis del impacto del modelo dialógico en la Comunidad Educativa a través de la tertulia como Actuación Educativa de Éxito PIV-031/25», un aval que refuerza su alcance pedagógico y su proyección.

La iniciativa, coordinada por la docente de Educación Musical del CEIP San Lorenzo, Azahara Arévalo Galán, y desarrollada en estrecha colaboración con otros centros, ha implicado a cerca de 2.000 estudiantes y docentes a lo largo del curso. Todo ese trabajo ha tenido su culminación con la actuación en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología.

Durante el encuentro, el alumnado ha participado en tertulias dialógicas en torno a la figura de Haendel, interpretando y reflexionando sobre obras como 'Aleluya’, la ‘Música Acuática’ o la ‘Música para los Reales Fuegos Artificiales’. Estas dinámicas, avaladas por la comunidad científica internacional, permiten trabajar el lenguaje, la argumentación, el juicio crítico y el aprendizaje metacognitivo, dando protagonismo a la oralidad como forma de evaluación y construcción del conocimiento.

Una amplia red de centros

El proyecto ha sido posible gracias a una amplia red de centros educativos que han trabajado de forma coordinada durante todo el curso. En Córdoba capital participan los CEIP San Lorenzo, Nicolás del Valle, Federico García Lorca, Nuestra Señora de Linares, Eduardo Lucena, San Juan de la Cruz, José de la Torre y del Cerro, San Carlos Borromeo y CEIP Averroes.

En la provincia se han sumado los CEIP Aurelio Sánchez y Eladio León (Peñarroya Pueblonuevo); Maestro Enrique Asensi y Agustín Rodríguez (Puente Genil) los CEIP Antonio Valderrama (Lucena), San Francisco Solano (Montoro), Montealbo (Montalbán) y Nuestra Señora de Loreto (Dos Torres) y hasta el sevillano CEIP Pedro Garfias, de Écija.

El peso del proyecto recae especialmente en el trabajo pionero del CEIP San Lorenzo, origen de la iniciativa y motor de su desarrollo, junto al CEIP Federico García Lorca, cuya implicación ha permitido estructurar y ampliar la propuesta a nivel organizativo y curricular. Este esfuerzo colectivo se ha traducido en la elaboración de materiales, situaciones de aprendizaje y espacios de formación docente compartidos y enriquecedores.

La principal novedad de esta edición -su conversión en proyecto de investigación- ha permitido, además, mejorar la dotación de recursos y sistematizar el análisis de impacto. Este paso abre la puerta a una evaluación más rigurosa de los resultados y a su posible transferencia a otros contextos educativos.

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