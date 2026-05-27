Salesianos Palma del Río llega a la final del ‘STEM Racing’ nacional

El equipo del Colegio San Luis Rey (Salesianos) de Palma del Río ha logrado clasificarse para la fase final nacional del programa STEM Racing supported by Fórmula 1®, tras firmar una destacada actuación en la fase regional andaluza celebrada en Jerez de la Frontera.

El conjunto cordobés, integrado por alumnado del centro, consiguió el segundo puesto en la categoría Entry, convirtiéndose en el único representante de la provincia de Córdoba en la cita nacional que será en junio en Madrid.

La competición reunió a 37 equipos de Andalucía en un programa que simula el funcionamiento real de una escudería de Fórmula 1. En este contexto, el alumnado debía diseñar, fabricar y poner a prueba un vehículo a escala impulsado por aire comprimido, combinando conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas con habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

En la fase regional, el equipo de Salesianos Palma del Río destacó por su capacidad de comunicación y su dominio de herramientas de diseño y simulación. Además de las pruebas en pista, los estudiantes afrontaron un exigente proceso de evaluación que incluyó la defensa oral del proyecto, la valoración técnica del vehículo, el análisis de documentación y la presentación de un stand promocional.

El proyecto ha contado con el respaldo de la empresa Senor, fabricante de amortiguadores acústicos y sistemas antivibratorios profesionales, cuyo patrocinio ha hecho posible la participación del equipo y refuerza el vínculo entre educación y empresariado local. En la misma competición participó el IES Miguel de Cervantes de Lucena, con un proyecto integrado por alumnado de distintos cursos que afrontó las pruebas técnicas, desde la verificación reglamentaria del vehículo hasta la presentación del trabajo ante el jurado.

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Destacaron sobre todo por la calidad de su portfolio y la defensa del diseño, en una experiencia que valoran como un importante aprendizaje para futuras ediciones.