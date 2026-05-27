La moda como lenguaje para soñar y aprender en el IES Góngora

Hay formas de aprender que se escriben, pero, sobre todo, se muestran; se pueden memorizar pero, sobre todo, se construyen. En el IES Luis de Góngora, el aprendizaje ha vuelto a tomar forma de desfile con Ensoñaciones. Creadoras del inconsciente, un proyecto que transforma la moda en una experiencia educativa donde el arte se investiga, se interpreta y, finalmente, se habita. Los profesores impulsores de esta iniciativa, del Departamento de Dibujo, han sido Carmen López Rey, Jesús Báez, Pilar Mahedero y Ángela Romero.

Durante meses, el alumnado de Bachillerato de Artes, de las modalidades diurnas y de adultos, ha trabajado en un proceso colectivo que va mucho más allá del resultado final. Dibujo artístico, diseño, volumen, proyectos o fundamentos del arte se entrelazan en una propuesta interdisciplinar en la que cada fase del aprendizaje tiene una traducción tangible: bocetos, estructuras, tejidos, puesta en escena... Existe un diálogo constante entre disciplinas que da sentido al conjunto. El proyecto continúa una línea consolidada en el centro: recuperar el nombre y la obra de creadoras que quedaron al margen de la historia del arte. Este curso, la mirada se dirige hacia lo onírico, lo simbólico y lo emocional, explorando el universo de artistas que trabajaron desde el surrealismo, la imaginación o el subconsciente.

El trabajo se traduce en 26 diseños originales, cada uno resultado de una investigación personal y una reinterpretación artística. En la pasarela conviven referentes como la pintora Hilma af Klint, la surrealista Leonora Carrington, la icónica Frida Kahlo o la diseñadora Vivienne Westwood, junto a creadoras contemporáneas como Iris van Herpen o la fotógrafa Sarah Moon. Una selección diversa que habla de disciplinas, épocas y miradas distintas, pero también de una voluntad: hacer del arte un espacio de expresión y libertad.

Elaboración

Detrás de cada pieza hay un proceso exigente que va más allá de la idea. La construcción tridimensional, el trabajo con volúmenes o la confección directa de las prendas han supuesto uno de los grandes retos de esta edición. Por primera vez, muchos de los trajes han sido cosidos por el alumnado, incorporando un aprendizaje técnico que se suma al conceptual. A ello se añade una dimensión humana que atraviesa el proyecto: la colaboración de familias, incluso de abuelas, que han participado en la creación desde casa, convirtiendo el proceso en un espacio compartido entre generaciones.

El desfile es la culminación, pero no el objetivo final. Es, en palabras del proyecto, una travesía por el inconsciente, «un viaje sin mapas», donde la moda no imita la realidad, sino que la reinventa.

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En ese recorrido, el alumnado adquiere competencias artísticas y herramientas para pensar, interpretar y posicionarse ante el mundo. Así, y aquí, aprender es dialogar con los referentes, transformarlos y hacerlos propios. Y quizá por eso, cada año, algunos deciden continuar su camino en el diseño, la moda o las artes, demostrando que lo que empieza como proyecto puede convertirse en vocación.