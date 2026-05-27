El ‘Luis Carrillo FEST’ muestra el talento educativo en Baena

El IES Luis Carrillo de Sotomayor de Baena celebrará este sábado 30 de mayo la primera edición del ‘Luis Carrillo FEST’, un evento educativo que convertirá la caseta municipal en un espacio abierto a la participación ciudadana.

La iniciativa nace con el objetivo de acercar a la sociedad el trabajo desarrollado por el centro a lo largo del curso, a través de una programación diversa que combina exposición de proyectos y actividades. Cada departamento mostrará una parte de su labor con propuestas que abarcan ámbitos muy distintos del aprendizaje.

Entre ellas, destacan los conciertos en directo y talleres musicales como los de batería o ukelele, así como actividades deportivas como el ‘spikeball’, zumba o ‘step’. A ello se suman experiencias ligadas a la innovación educativa, como los proyectos de robótica, demostraciones de impresión en 3D o el uso de gafas de realidad virtual, que permiten explorar nuevas formas de aprendizaje.

Noticias relacionadas

El festival incluye, además, iniciativas de Ciencias Sociales, como un taller de arqueología; y la divulgación cultural a través de un stand en el que alumnado migrante compartirá aspectos de sus países de origen para enriquecer la convivencia y el conocimiento mutuo. La jornada contará también con un programa de radio propio del centro y la grabación en directo de un ‘podcast’ conducido por alumnado de 3º de ESO, reforzando así la dimensión comunicativa. El evento se completa con el componente social de una barra solidaria cuya recaudación se destinará a la AECC y a oenegés locales.