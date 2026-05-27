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Entrevista

Jesús García, estudiante del colegio Bética Mudarra: «Todos tenemos un don especial y valemos mucho»

Seleccionado para una de las 50 Becas Europa tras acabar 2º de Bachillerato con matrícula de honor

Jesús García Muñoz, alumno del colegio Bética Mudarra.

Jesús García Muñoz, alumno del colegio Bética Mudarra. / CÓRDOBA

VÍCTOR RH

Córdoba

-¿Cómo recibió la noticia de haber sido seleccionado entre los 50 estudiantes de Becas Europa?

-Estaba muy nervioso, no era capaz ni de ver el resultado en mi móvil; tuvo que ser mi profesor Miguel Ángel quien me diera la noticia y fue muy bonito y emocionante ver cómo todos se alegraban tanto por mí.

-¿Qué cree que ha sido lo más importante para lograr la beca?

-Lo fundamental creo que ha sido ser yo mismo durante todas las etapas del proceso, ya que valoran tu sinceridad y cómo realmente es cada persona. Creo que también ha sido clave mostrar que me preocupo por cuestiones que no suelen ser habituales y reflexiono sobre ellas.

-¿Qué habilidades le han ayudado en el proceso de selección?

-Hice una buena planificación y fui constante desde el principio, además de no callarme ninguna duda. También observarme para saber cuáles son mis habilidades y mis debilidades, para trabajarlas, por ejemplo, la parte teórica en mi caso.

-¿Qué le motiva de la experiencia de recorrer ciudades e instituciones europeas durante casi 20 días?

-El viaje en sí, claro, pues recorremos ciudades emblemáticas de Europa; pero, igualmente, compartir la experiencia con otras personas con las mismas inquietudes que yo.

-¿Qué es lo que más y menos le gusta del sistema educativo actual?

-Lo que más me gusta es cómo está evolucionando y cada vez es más crítico y competencial; no solo se basa en estudiar cosas de memoria, sino en aplicar el conocimiento a situaciones de tu vida cotidiana. Como mejora, sería muy bueno que se ajustase más a los ritmos de cada persona, aunque sé que es difícil.

-¿Instituto o docentes le han influido en cómo afrontar el estudio o en tus intereses académicos?

-Mi orientador Miguel Ángel. Cuando tienes problemas siempre puedes recurrir a él y lo hace con una alegría increíble para ayudarte. Y mi profesora Susana, en quien veo una verdadera vocación y me anima a seguir su ejemplo de hacer y luchar por lo que me gusta de veras.

-¿Qué ha aprendido que no tenga que ver con lo académico?

-He aprendido a conocer más a mí mismo y me ha servido para pararme a pensar cómo somos realmente, que no lo hacemos. Gracias a Becas Europa caemos en cosas que parecen insignificantes pero no lo son: me he dado cuenta de que me gusta hablar en público, trabajar en grupo, compartir mis ideas... Cosas que antes no tenía en cuenta y, por tanto, no aprovechaba.

-¿Sabe qué le gustaría estudiar o a qué dedicarse en el futuro?

-Desde bien pequeñito me ha interesado la Medicina y con el tiempo me he dado cuenta de que es una vocación muy bonita y poder ayudar a los demás y acompañarlos en momentos de dificultad. También dedicarme a la investigación médica para ayudar a vivir mejor.

-¿Cree que este programa ayuda a ampliar la mirada del alumnado más allá del aula? ¿Por qué?

-Sí. A veces pasamos por la vida de puntillas sin pararnos a pensar y reflexionar sobre todo lo que hay en nuestro entorno. Gracias a este tipo de programas logramos una capacidad analítica y crítica para ver lo que sucede a nuestro alrededor.

-¿Qué consejo daría a otros estudiantes que quieran aprovechar oportunidades similares ?

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-No dudar de sí mismos. Todos tenemos un don especial y valemos mucho por algo. A cada cual se le dará una cosa mejor que otra pero todos tenemos capacidad. Hay que conocerla y desarrollarla al máximo.

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