Los IES Góngora y Tablero acogen las jornadas sobre empleo y acceso a la BLET

Los IES El Tablero y Luis de Góngora de Córdoba han desarrollado, conjuntamente, unas jornadas de formación dirigidas al alumnado de la familia profesional de Comercio y Marketing, centradas en las oportunidades de empleo vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y en los procesos de acceso al empleo público relacionados con este campo.

La iniciativa, estructurada en dos sesiones complementarias celebradas en ambos institutos, ha tenido como objetivo acercar al alumnado la realidad profesional y oportunidades laborales derivadas de la implantación de la BLET en Córdoba, así como facilitar información práctica y orientación para futuros procesos selectivos.

La primera sesión, celebrada en el IES El Tablero, se orientó al conocimiento general de la Base Logística del Ejército de Tierra y de los perfiles profesionales más demandados dentro de Comercio y Marketing. Durante esta jornada se abordaron aspectos relacionados con el funcionamiento de la BLET, funciones y puestos más solicitados y perspectivas de futuras convocatorias públicas. También destacó la intervención de Sonia Rivas, personal laboral M1 de Transporte y Logística.

Asimismo, el alumnado pudo conocer experiencias reales de antiguos estudiantes y profesionales que actualmente desarrollan su labor en la Base Logística, incluyendo testimonios de personas que han superado recientemente procesos selectivos en categorías de Formación Profesional Básica, Grado Medio y Grado Superior, entre ellas la categoría M1 de Transporte y Logística. Estas intervenciones permitieron ofrecer una visión cercana, motivadora y práctica sobre las posibilidades de inserción laboral en este entorno.

El secretario general de FP en Andalucía, Florentino Santos, durante su intervención en el IES Góngora. / CÓRDOBA

Segunda sesión en el Góngora

La segunda sesión, celebrada en el IES Luis de Góngora, se centró en el enfoque administrativo y práctico de las convocatorias públicas. El subteniente Antonio José García y Miriam Postigo desarrollaron una exposición detallada sobre los procedimientos selectivos relacionados con las titulaciones de Comercio y Marketing, abordando aspectos como la tipología de las convocatorias, normativa, organismos implicados, previsión de plazos y tramitación administrativa de solicitudes.

Además, se dedicó un espacio específico a la resolución de dudas prácticas, con el objetivo de facilitar una preparación más eficaz ante futuras convocatorias.

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Con esta actuación conjunta, los IES El Tablero y Luis de Góngora consolidan una línea de trabajo colaborativa orientada a la innovación educativa, la orientación profesional y el acompañamiento del alumnado en su transición hacia el empleo público y el sector logístico, campo estratégico con proyección en esta provincia.