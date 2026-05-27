Cartas convertidas en homenaje

Hay cartas que trascienden el papel, que no se pierden en el trayecto ni se disuelven en el tiempo. Cartas que viajan con un destino claro: reconocer, agradecer, poner en valor. En el colegio El Encinar de Córdoba, dos de esas cartas -en dos cursos consecutivos- han encontrado eco en el certamen nacional Carta a un militar. Primero fue Mercedes Lucena. Después, Mabel Ventoso. Dos victorias que se suman, como dos envíos distintos que comparten mismo fondo.

Mabel ha ganado con una carta que mira al pasado para entender el presente. Su inspiración fue el vuelo del Plus Ultra, una de las grandes gestas de la aviación española y que este año se ha conmemorado su centenario. Un hito histórico que le permitió adentrarse en una historia de riesgo, decisión y futuro y que trasladó al presente con una idea clara: «me sorprendió mucho la valentía que hay que tener». Su texto bebe de esa dimensión épica, pero también de la reflexión. Escribir, en su caso, fue investigar, leer, comprender... Y condensar después todo ese proceso en unas líneas, que fue donde estuvo la mayor dificultad. Mercedes, premiada el año pasado, eligió el camino de la emoción. Su carta nació tras la DANA de Valencia, con imágenes cercanas de pérdida, de incertidumbre, de ayuda. Hechos duros, sí, pero escritos desde una mirada esperanzadora: la de quienes están ahí cuando más falta hace. «Sabemos que siempre hay alguien de ellos», explica, recordando la tragedia ferroviaria de Adamuz. Una idea atraviesa todo su texto: están ahí incluso cuando nadie mira. Las dos cartas confluyen en ese reconocimiento, no como exaltación épica, sino como mirada humana y cercana al trabajo militar. Ambas ponen el foco en valores que a veces pasan desapercibidos -servicio, compromiso, entrega- y lo hacen desde la palabra, que aquí actúa como puente.

El camino hasta ese resultado también habla de aprendizaje. Mabel lo describe con naturalidad. Le gusta escribir, encuentra en la escritura un espacio cómodo. «Cuando empiezo, me sale solo», asegura. Pero eso no elimina el trabajo previo: lectura, contexto, documentación. Mercedes, por su parte, tuvo que afrontar otro reto: elegir género y trasladar su texto a la oralidad. Preparar la lectura, cuidar la dicción, sostener la emoción delante de otros. Porque en este concurso no basta con escribir bien: hay que hacerlo sonar.

Ambas coinciden en algo esencial cuando miran atrás: escribir les ha servido para entender mejor. Para mirar de otra forma historia, actualidad y papel de quienes sirven desde distintos frentes. Y para tomar conciencia de que hay realidades que no siempre ocupan espacio en lo cotidiano.

Homenaje

Cuando se les pregunta por consejos, las dos vuelven al origen: leer. Leer mucho. Informarse. Salir del marco más cercano. «Tener una visión del mundo diferente», apunta Mabel. Mercedes añade otra clave: conocer la literatura, explorar la riqueza del lenguaje. Es, en el fondo, el camino que han seguido como método.

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Detrás de estas cartas hay, además, un trabajo sostenido, una forma de entender la educación de la lengua como práctica viva. Un proceso más allá del concurso, pero que encuentra en el mismo una forma de visibilizarse. Y ahí, estas dos cartas trascienden. Porque no son solo textos premiados: son gestos. Reconocimientos que, desde la emoción y la reflexión, ponen en valor una labor muchas veces silenciosa. Quizá por eso funcionan también como una forma simbólica de condecoración. No de metal, pero sí de palabras. No prendidas al uniforme, pero sí sumadas a la memoria de quienes las reciben. Cartas que llegan. Que encuentran destino. Y que en ese trayecto dejan algo tan valioso como una medalla: el agradecimiento.