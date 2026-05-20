Una veintena de estudiantes gana el torneo ‘Europa en un minuto’

Una veintena de estudiantes de distintos centros educativos cordobeses han resultado ganadores de la sexta edición del Torneo de discursos ‘Europa en un minuto’, una iniciativa que sitúa al alumnado como protagonista del aprendizaje sobre la Unión Europea (UE). El reconocimiento se distribuyó en categorías correspondientes a los niveles de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional, así como en una modalidad específica de discursos en inglés.

El IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez tuvo nueve ganadores.

Los premiados proceden de centros como el IES Francisco de los Ríos (Fernán Núñez), centro con nueve ganadores; IES Lope de Vega (Fuente Obejuna), IES Miguel de Cervantes o el IES Marqués de Comares (Lucena), y los colegios Zalima y The British School (Córdoba). Cada uno de ellos ha recibido un cheque por valor de 100 euros en material escolar como reconocimiento a su trabajo.

Día de Europa

La competición, impulsada por la Diputación de Córdoba a través de Europe Direct y coordinada por la Academia de Debate Aljafe, se ha basado en la elaboración de vídeos breves en los que el alumnado ha abordado cuestiones clave de la agenda europea, como la seguridad y defensa, la justicia social, la calidad de vida, la democracia o el papel concreto de España en la propia Unión Europea.

Enfoque educativo

Más allá del resultado, el torneo ha tenido un enfoque educativo en todo el proceso. El alumnado trabajó la síntesis de ideas, la oratoria y el pensamiento crítico, al mismo tiempo que profundizó en el conocimiento del funcionamiento y los valores de la UE. Esta edición ha registrado, además, un récord de participación, con más de 225 vídeos presentados, lo que evidencia el creciente interés por este tipo de propuestas formativas.

El certamen se ha integrado en el conjunto de actividades desarrolladas en la provincia con motivo del Día de Europa, celebrado entre el 1 y el 15 de mayo. Durante esos días se han organizado más de 120 iniciativas en más de 40 municipios. En general, en todas ellas han participado miles de personas procedentes de centros educativos y entidades sociales. Entre las propuestas han destacado los talleres de cuentacuentos y manualidades dirigidos a alumnado de varios niveles, los juegos interactivos y cuestionarios tipo kahoot para trabajar contenidos europeos de forma dinámica. Asimismo, ha habido actividades lúdico educativas en la Diputación, donde estudiantes de Secundaria pusieron a prueba sus conocimientos sobre la UE a través de pruebas, dinámicas de grupo y espacios de animación.

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Propuesta pedagógica

Estas acciones se conciben como recursos que refuerzan la conciencia europea desde el aprendizaje activo, con la promoción de valores como la democracia, la igualdad o el respeto a los derechos fundamentales. Por su parte, el torneo Europa en un minuto se consolida como propuesta pedagógica que conecta el aula con la realidad europea y que impulsa una ciudadanía joven más informada, crítica y comprometida.