Las Reales Escuelas Pías de la Inmaculada reciben el premio ONCE

El colegio Reales Escuelas Pías de la Inmaculada de Córdoba, de la Fundación Diocesana Santos Mártires, ha recibido en Sevilla el premio autonómico del 42º Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en esta edición, han ganado también centros educativos de Caniles (Granada), Mágina (Jaén) y Morón de la Frontera (Sevilla).

El colegio cordobés ha resultado el ganador andaluz en la categoría A (3º y 4º de Primaria). Con el título ‘Mochila hablante inclusiva’, el grupo B, de 4º de Primaria, integrado por 51 alumnos y cuatro profesores, coordinados por Juan María Costa, los cordobeses han presentado una mochila escolar inteligente que emite mensajes de voz y señales luminosas para ayudar al alumnado a organizar su material y desplazarse con autonomía dentro y fuera del centro.

Este centro educativo ha resultado también finalista nacional en la categoría E (para Educación Especial), el grupo A, formado por siete alumnos, coordinados también por Juan María Costa, con el trabajo ‘El Ecoamigo’.

Se trata de un reloj inteligente que corrige la pronunciación incorrecta de los distintos fonemas, sílabas y palabras, diseñado para ayudar al usuario a mejorar su producción del lenguaje oral.

«Ha sido un lujo poder trabajar con estos niños y niñas durante todo el proceso», comentó el coordinador del trabajo en sus palabras de agradecimiento a la ONCE por este reconocimiento».

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A esta edición se han sumado 24.381 estudiantes y 404 docentes de 358 centros educativos de Andalucía, Ceuta y Melilla.