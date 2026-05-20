El IES Grupo Cántico culmina su labor de educación europea en movimiento

Europa ha sido protagonista en el IES Grupo Cántico no solo en mayo y no solo a través del estudio. Se ha investigado, se ha representado y se ha vivido. Ésa es la idea que ha guiado a este instituto cordobés durante buena parte del curso con la segunda edición de sus Olympic Games, una ambiciosa situación de aprendizaje interdisciplinar que ha convertido el patio del centro en un espacio de convivencia, conocimiento y educación europea.

Lejos de plantearse como una actividad puntual, el proyecto se ha desarrollado a lo largo de siete meses de trabajo, desde noviembre de 2025 hasta mayo, y forma parte de una línea pedagógica consolidada en el centro.

Doble proyecto

Cada curso, el instituto alterna esta propuesta con el proyecto Eurovisión escolar, apostando por metodologías activas que conectan el currículo con experiencias significativas. La primera edición ya demostró que el deporte podía ser un potente vehículo educativo; y esta segunda ha elevado el listón y avanzado en complejidad, coordinación y alcance.

Profesorado y alumnado del IES Cántico. / CÓRDOBA

El proyecto ha implicado a prácticamente todos los departamentos del centro. Las áreas lingüísticas (inglés, francés y lengua española) han actuado como eje vertebrador, pero junto a ellas han trabajado codo con codo los departamentos de Historia, Educación Física, Educación Plástica y Visual, Biología, Tecnología, Matemáticas y Música. El resultado es una experiencia de aprendizaje en la que el alumnado ha podido comprobar de forma real y tangible cómo las distintas materias se interrelacionan y cobran sentido más allá del aula.

Cada clase de la ESO ha representado a un país europeo diferente, convirtiéndose en embajadores de su cultura, su lengua y su historia. Esta identidad colectiva ha sido el hilo conductor de todos los productos finales elaborados.

La jornada de clausura reunió a toda la comunidad educativa en torno a tres momentos. Por la mañana, el alumnado de 1º y 2º de ESO disputó las competiciones deportivas en la primera franja horaria, seguido por 3º y 4º. El departamento de Educación Física apostó por modalidades innovadoras que combinan habilidad, trabajo en equipo y un reglamento accesible para todos los niveles.

Mientras tanto, los grupos que no competían recorrían la exposición de murales, donde cada clase había plasmado lo aprendido sobre su país: capital, lengua, población, personaje histórico destacado y monumento principal. Una visita que se convirtió también en un recorrido cultural por diez rincones de Europa.

Aprender haciendo... y juntos

La jornada culminó con la ceremonia de clausura: el desfile de cada clase portando los colores y símbolos de su país, y la entrega de medallas. Los presentadores del acto alternaron español, inglés y francés, poniendo en práctica ante todo el centro las competencias lingüísticas trabajadas en el curso.

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Los Olympic Games son mucho más que una fiesta final. Son el resultado visible de meses de investigación, creación y colaboración. El alumnado ha aprendido geografía y cultura europea, ha practicado idiomas en contextos reales, ha diseñado materiales visuales, ha calculado, ha ensayado y ha competido. Todo ello con un propósito compartido y una identidad común: la de su clase-país.Esta segunda edición consolida los Olympic Games como una de las señas de identidad del IES Grupo Cántico, y abre ya el camino hacia la próxima cita: Eurovisión escolar volverá al centro en 2027, con las mismas ganas de demostrar que la educación, cuando se trabaja en equipo, puede convertirse en algo extraordinario que deja huella y aporta conocimiento.