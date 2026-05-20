El IES Fidiana y Zalima ganan el premio oral en Eurociencia Joven

Un equipo formado por alumnado de 1º de Bachillerato del IES Fidiana y del centro Zalima ha obtenido el Primer Premio en Comunicación Oral en el quinto Congreso Científico Internacional Eurociencia Joven, celebrado en el Rectorado de la Universidad de Córdoba.

El grupo, integrado por dos estudiantes de cada centro, ha presentado los resultados de una investigación sobre obesidad y enfermedades hepáticas asociadas, realizada en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), bajo coordinación del grupo científico GC 11.

La exposición del trabajo se hizo íntegramente en inglés ante un auditorio internacional, dentro de un encuentro que reúne a jóvenes investigadores de varios países europeos. El proyecto se enmarca en Fidiciencia, un programa del IES Fidiana dentro de iniciativas de innovación educativa. Desde el inicio del curso, el equipo ha trabajado en el desarrollo de modelos tridimensionales para el estudio de la enfermedad hepática, cuyos resultados apuntan a una mayor complejidad celular y una aproximación más cercana a la fisiología humana, lo que los sitúa como herramientas prometedoras para futuras investigaciones.

Noticias relacionadas

Las alumnas participantes han destacado el valor de la experiencia, tanto por el aprendizaje científico como por la oportunidad de compartir su trabajo con otros estudiantes europeos. Señalan que el proyecto ha permitido profundizar en la importancia de la investigación, el trabajo en equipo y el esfuerzo como base del conocimiento científico.