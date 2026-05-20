Fátima late en el aula: un barrio convertido en proyecto educativo

Hay proyectos que se estudian y otros que se viven. El colegio Séneca de Córdoba ha apostado este curso por lo segundo con Fátima en el corazón, propuesta educativa que ha convertido este barrio castizo de la capital en una auténtica materia de aprendizaje transversal. Todo el centro se ha implicado en una iniciativa que conecta historia, memoria, arte y cercanía con una idea de fondo: comprender de dónde venimos para entender mejor quiénes somos.

Durante meses, el alumnado se ha acercado al barrio desde múltiples miradas. Han investigado su origen rural, su evolución urbana y la transformación social que ha acompañado a sus calles. Han rastreado archivos, consultado hemerotecas municipales, buscado fotografías antiguas y reconstruido relatos a partir de entrevistas a vecinos, familias y colectivos del entorno, como la asociación vecinal Amanecer de Fátima. Cada historia y recuerdo compartido es una pieza más del mosaico común.

El proyecto ha desbordado el centro para convertirse en experiencia más allá de las aulas. Los más pequeños han explorado profesiones y espacios del barrio; otros grupos han desarrollado monográficos sobre su entorno y el trabajo artístico ha dado forma a fotomontajes y creaciones visuales que reinterpretan el pasado desde el presente. A ello se ha sumado un concurso de fotografía matemática, otra forma de mirar lo cotidiano con ojos distintos.

Todo ese recorrido ha culminado en una exposición que recoge el pulso del barrio a través del tiempo: imágenes, testimonios y procesos que muestran cómo Fátima ha cambiado y cómo el propio colegio Séneca también ha evolucionado desde sus orígenes y sus primeros cooperativistas hasta la actualidad. La muestra nace con vocación itinerante, pensada para seguir viajando y resonando más allá del centro, hacia otros espacios del barrio y de la ciudad.

El Parque de Levante

Una de las líneas más significativas del proyecto ha tenido como escenario el Parque de Levante, entendido como aula natural y espacio de aprendizaje. El alumnado ha recorrido este entorno guiado por itinerarios diseñados por compañeros de cursos superiores, que han explicado su riqueza ecológica y su papel como corredor ambiental dentro de la ciudad.

El arroyo Pedroches se ha convertido en eje del trabajo. En torno a este lugar se ha descubierto una biodiversidad que supera las 700 especies, la vegetación de ribera, aves, insectos acuáticos y fauna diversa. También se ha analizado su ciclo hídrico, su carácter estacional y su importancia en la regulación del equilibrio ecológico.

El parque se ha mostrado, además, como espacio social y de bienestar: lugar de encuentro, de actividad física y de convivencia. Sus huertos urbanos, zonas de ocio y áreas comunes reflejan cómo el entorno natural también construye comunidad. A la vez, el alumnado ha reflexionado sobre los impactos que amenazan este ecosistema, desde la contaminación hasta la pérdida de biodiversidad.

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Así, entre historia y naturaleza, entre memoria y presente, el proyecto ha demostrado que educar también es escuchar lo cercano. Y que un barrio, cuando se estudia con atención, termina latiendo dentro de quien lo aprende.