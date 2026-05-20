Segundas Olimpiadas escolares
El CES Ramón y Cajal celebra una jornada de deporte y solidaridad
La iniciativa del centro combina el fomento de hábitos saludables con la donación de material escolar para centros del entorno
R. H.
El Centro de Educación Secundaria (CES) y FP Ramón y Cajal de Córdoba ha celebrado la segunda edición de sus Olimpiadas deportivas con un enfoque que trasciende la actividad física para convertirse en una experiencia educativa y solidaria. La iniciativa ha reunido a centenares de personas de su comunidad educativa, entre alumnado y profesorado, en torno a una propuesta que combina deporte, convivencia y compromiso social.
Estas Olimpiadas han tenido un marcado carácter benéfico, centrado en la recogida de material escolar destinado a otros centros del entorno del Polígono Guadalquivir. En concreto, la colaboración se ha canalizado hacia el colegio Albolafia, que ha recibido este apoyo en forma de donaciones, en una acción que ha generado también el agradecimiento expreso de docentes del propio colegio.
La actividad, integrada en el programa salud y bienestar del CES Ramón y Cajal, refuerza hábitos de vida activa y favorece la incorporación del ejercicio físico como parte del desarrollo integral del alumnado. Las distintas pruebas deportivas han permitido trabajar la coordinación, el esfuerzo personal y el trabajo en equipo, dentro de un entorno sano y divertido.
Más allá de la práctica deportiva, la propuesta ha incidido en aspectos clave del crecimiento personal. La convivencia entre estudiantes de diferentes niveles, la participación activa en dinámicas colectivas y la colaboración con el profesorado han contribuido a generar un clima positivo y de cohesión dentro del centro. La jornada se ha convertido así en un espacio de socialización que fortalece vínculos, fomenta la empatía y promueve actitudes de respeto.
El componente solidario ha reforzado, además, la dimensión ética del proyecto. El alumnado ha tomado conciencia del valor de la ayuda y la cooperación, comprendiendo que su implicación tiene un impacto real en otros contextos cercanos. De este modo, la actividad ha conectado el aprendizaje con la responsabilidad social, integrando valores en la experiencia.
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