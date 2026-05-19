Últimos días para solicitar el acceso a la oferta formativa de la Escuela de Arte Mateo Inurria

La Escuela de Arte y Superior de Diseño Mateo Inurria conmemora este año su 160 aniversario con un modelo académico que tiene su origen en la pedagogía de las artes de mediados del siglo XIX, concretamente hasta 1866, fecha en la que se creó la Escuela Provincial de Bellas Artes.

Todas las enseñanzas combinan formación artística, técnica y profesional.

Durante este periodo, la institución pública docente ha vivido una etapa de transformación que se ha materializado en su plan de estudios, que ha evolucionado en consonancia con la demanda social y el mercado laboral, y en la ubicación física del edificio, actualmente el Palacio del Duque de Hornachuelos, reformado en dos ocasiones, en 1860 y en 1965.

Escuela de Arte Mateo Inurria. / EA/SDMIC

Así es su oferta formativa

El plan formativo de la Escuela incluye la modalidad de Bachillerato de Artes, nueve ciclos formativos de Grado Superior y las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño Gráfico.

¿Qué formaciones imparte?

El Grado de Diseño Gráfico tiene una duración de cuatro años, con una titulación que equivale al grado universitario.

Los ciclos formativos de Grado Superior tienen una duración de dos años, con la que se obtiene la titulación de técnico. La Escuela de Arte Mateo Inurria ofrece formación en las especialidades de animación, gráfica publicitaria, ilustración, fotografía, proyectos y dirección de obras de decoración, arquitectura efímera, mobiliaria, técnicas escultóricas en madera y técnicas escultóricas en piel.

Alumnado de la Escuela. / EA/SDMIC

Todas las enseñanzas combinan formación artística, técnica y profesional, y están orientadas al desarrollo creativo del alumnado y a su inserción en el sector audiovisual, cultural, diseño y artes aplicadas.

Formación para profesiones en auge

Los titulados del Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnicas Escultóricas en Madera y del Ciclo Superior de Mobiliario, este último centrado en el diseño proyectual de muebles, pueden acceder al sector profesional de la industria de la madera.

Por su parte, los titulados de los Ciclos Formativos del Grado Superior de Gráfica Publicitaria, Fotografía y el de Ilustración pueden desarrollar su actividad laboral en el sector de la publicidad y de las artes gráficas. Los titulados en el Grado en Diseño Gráfico serán especialistas en comunicación visual, transformando conceptos en mensajes visuales. Su perfil combina creatividad, conocimiento estético y dominio tecnológico para resolver problemas de diseño en medios digitales e impresos, diseño editorial, branding, packaging, señalética o campañas publicitarias, entre otros.

Alumna de la Escuela de Arte Mateo Inurria. / EA/SDMIC

Para el campo profesional de la construcción, la Escuela de Arte Mateo Inurria ofrece una formación que se agrupa en torno a la familia profesional de diseño de interiores, tales como los de Proyectos y Dirección de Obras de Decoración o Arquitectura Efímera.

La oferta de ciclos se completa con el Grado Superior de Técnicas Escultóricas en Piel, que abre nuevas posibilidades de experimentación y aplicación a todo tipo de trabajos con este material. Se trata, además, de una formación que recupera parte del legado artesanal de la ciudad con las manufacturas de cordobanes y guadamecíes.

El plazo de solicitud ya está abierto

El plazo de solicitud para cursar las formaciones de la Escuela de Arte Mateo Inurria está abierto y finaliza próximamente:

Grado de Diseño Gráfico: convocatoria abierta hasta el miércoles 20 de mayo.

convocatoria abierta hasta el miércoles Ciclos Formativos de Grado Superior: convocatoria abierta hasta el domingo 31 de mayo.

Miguel Carlos Clementson, director de la Escuela. / EA/SDMIC

Tras el cierre del plazo, las vacantes que queden libres se volverán a ofertar durante el mes de septiembre. Toda la información está disponible en la web de la Escuela.