Cesur refuerza su presencia en Andalucía con un nuevo centro de FP en Córdoba
La compañía impulsa su crecimiento en Andalucía mientras avanza en su expansión con nuevos centros en Alicante y Zaragoza
DC Digital
Cesur, el centro líder de la FP en España, refuerza su presencia en Andalucía con la apertura de un nuevo centro de Formación Profesional en Córdoba de cara al próximo curso académico. El proyecto incluirá, además, una residencia de estudiantes en el mismo edificio, en línea con el modelo que la compañía ya desarrolla en su más reciente centro de Málaga.
Las instalaciones se ubicarán en el Colegio Mayor Universitario Lucio Anneo Séneca, donde se está llevando a cabo una remodelación integral para adaptar el espacio a un uso mixto: educativo y residencial. En el proyecto participan BAYO Y GARCÍA Arquitectos Técnicos y la ingeniería Consultec.
El centro iniciará su actividad con alrededor de 300 alumnos, con previsión de superar el millar en su segundo año de funcionamiento, cuando esté plenamente operativo y pueda incorporar también formación profesional en modalidad online.
La oferta formativa estará compuesta por ocho ciclos de distintas familias profesionales, entre ellas Sanidad, Actividades Físicas y Deportivas y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, sectores con alta demanda de empleo.
En paralelo, la residencia contará con 93 habitaciones individuales destinadas tanto a estudiantes de FP como universitarios, con servicios incluidos como conexión wifi, climatización, limpieza y pensión completa.
La apertura de Córdoba se enmarca dentro del plan de expansión de Cesur, que también prevé su llegada a la Comunidad Valenciana con un nuevo centro en Alicante, ubicado en el entorno de la Diputación. Estas instalaciones, de 3.000 metros cuadrados, ofrecerán seis ciclos formativos vinculados a las áreas de Sanidad e Informática.
Asimismo, la compañía pondrá en marcha un segundo centro en Zaragoza en colaboración con el Colegio San Agustín, donde se impartirán titulaciones de Actividades Físicas y Deportivas, Comercio y Marketing y Administración y Gestión.
También tiene previsto aumentar su oferta de FP a Distancia con la inclusión de nuevas titulaciones como las de la familia de aeronáutica, entre otras.
Con estas aperturas, Cesur continúa ampliando su red de centros en España y consolidando un modelo formativo orientado a la inserción laboral y a la formación práctica, con acuerdos con más de 7.000 empresas en todo el país.
Sobre CESUR: centro líder de FP en España
Cesur es una compañía de capital 100% español líder en Formación Profesional (FP). En sus más de 35 centros distribuidos en 14 provincias ofrece más de 100 titulaciones oficiales de 18 familias profesionales. Pionera en FP Dual en España desde el año 2014, tiene acuerdos con más de 7.000 empresas. Por sus aulas han pasado más de 400.000 alumnos de los que 8 de cada 10 encuentran trabajo el primer año.
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