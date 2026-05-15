La UCO consolida su posgrado con nuevos másteres y una oferta orientada a la empleabilidad

La Universidad de Córdoba consolida su apuesta por el posgrado como uno de los ejes estratégicos de su modelo académico con una oferta renovada para el curso 2026-2027 que combina crecimiento selectivo, orientación profesional y proyección internacional. La institución incorporará cuatro nuevos másteres y prevé ofertar 2.296 plazas de nuevo ingreso en estas enseñanzas, junto a 498 plazas en programas de doctorado, en un contexto marcado por el aumento sostenido de la demanda y la diversificación de los perfiles del estudiantado, que incluye tanto egresadas y egresados recientes como profesionales en activo que buscan una especialización de calidad.

Las nuevas titulaciones —Máster en Música (Investigación/Interpretación), Máster en Dirección y Gobierno de las Administraciones Públicas, Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, impartido de forma conjunta con la Universidad de Jaén, y Máster en Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos, en colaboración con la Universidad de Málaga— se sumarán a la oferta actual de la Universidad de Córdoba, que este curso ha incluido 63 másteres oficiales y 16 programas de doctorado. La actualización responde a una estrategia que prioriza la adaptación de los títulos a las necesidades del entorno social, económico y profesional.

En el presente curso, la Universidad de Córdoba ha contado con 4.182 estudiantes de posgrado (2.303 en máster y 1.879 en doctorado), una cifra que refleja el crecimiento sostenido de estos estudios en los últimos años. La demanda es especialmente alta en los títulos habilitantes, como Psicología General Sanitaria o el Máster en Profesorado, que mantienen una elevada ocupación de plazas y registran listas de espera en cada convocatoria.

Uno de los rasgos distintivos del posgrado en la Universidad de Córdoba es su orientación hacia la empleabilidad. / UCO

Formación conectada con el entorno profesional

Uno de los rasgos distintivos del posgrado en la Universidad de Córdoba es su orientación hacia la empleabilidad. La institución ha reforzado en los últimos años la implantación de la mención dual, una modalidad que permite al estudiantado compatibilizar la formación académica con una actividad laboral en empresa mediante contratos de formación en alternancia. Este modelo facilita la adquisición de experiencia profesional real durante el desarrollo del máster y mejora notablemente las oportunidades de inserción laboral al finalizar los estudios.

A esta vía se suma la oferta de prácticas externas curriculares en la mayoría de los títulos, así como un programa de prácticas extracurriculares remuneradas y ayudas específicas para la realización del Trabajo de Fin de Máster en empresas. Este conjunto de medidas responde a una estrategia dirigida a fomentar la conexión con el tejido productivo y la transferencia de conocimiento en el centro del diseño de la oferta académica.

Lejos de una expansión indiscriminada, la Universidad de Córdoba orienta su política de posgrado hacia la consolidación y mejora continua de sus títulos, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad y reforzar su calidad. Esta revisión permanente del mapa de titulaciones permite alinear la oferta con las fortalezas docentes e investigadoras de la institución y con las demandas del mercado laboral, tanto a nivel local como internacional, asegurando así la relevancia y el atractivo de sus programas a largo plazo.

Matrículas bonificadas y accesibilidad

La accesibilidad es otro de los pilares del modelo. Casi la mitad de los másteres se imparten en modalidad semipresencial o completamente virtual, lo que facilita el acceso a personas que trabajan o residen fuera de Córdoba, ampliando el alcance territorial de la oferta. Esta apuesta por la flexibilidad formativa responde a la realidad de un estudiantado cada vez más diverso, que compatibiliza sus estudios con responsabilidades profesionales o familiares.

En el plano económico, la bonificación del 99 % de la Junta de Andalucía sobre el precio de los créditos aprobados en primera matrícula en los estudios de grado permite que buena parte del alumnado pueda cursar un máster oficial con un coste muy reducido, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Esta medida convierte los títulos de máster de la Universidad de Córdoba en una opción viable para un mayor número de egresadas y egresados y refuerza el carácter público y accesible de la universidad.

Universidad de Córdoba. / UCO

Internacionalización y captación de talento

La dimensión internacional constituye otro de los ejes estratégicos del posgrado en la UCO. La universidad mantiene dobles titulaciones con instituciones de Países Bajos, Alemania, Francia y Chile, y participa en 20 másteres y 6 programas de doctorado en colaboración con otras universidades públicas. Estas alianzas permiten también atraer a Córdoba a estudiantes y personal investigador procedentes de otros países, enriqueciendo el entorno académico de la institución.

En doctorado, el Programa Propio de Posgrado impulsa líneas orientadas a la excelencia investigadora, la transferencia y la captación de talento. Entre ellas destaca el fomento del doctorado industrial, que permite desarrollar tesis en colaboración directa con empresas y administraciones, así como el refuerzo de la movilidad internacional del estudiantado y del personal investigador. Estas iniciativas buscan incrementar el número de tesis con mención internacional y en régimen de cotutela, reforzando la proyección exterior de la investigación y consolidando la posición de la UCO en el mapa científico europeo.

El resultado es una oferta de posgrado cada vez más especializada, conectada con el mercado laboral y abierta al exterior, en línea con las nuevas exigencias de la formación universitaria y con el compromiso de la UCO de ofrecer una educación superior de calidad, accesible y orientada al futuro.