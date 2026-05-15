Si buscas innovación, empleabilidad, internacionalización y valores, Loyola es tu universidad

Con la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) a pocos días de celebrarse, los estudiantes cordobeses tienen que decidir qué estudiar y dónde hacerlo. La recta final del curso es un momento decisivo y, en Córdoba, la Universidad Loyola sobresale por una propuesta formativa que combina excelencia académica, formación práctica, acompañamiento personalizado y una clara orientación hacia la empleabilidad.

Como universidad de la Compañía de Jesús, Loyola entiende la educación desde una perspectiva mucho más amplia, más allá de la mera obtención de un título. La experiencia Loyola se concibe como una propuesta formativa basada en una visión humanista e innovadora. Busca formar profesionales excelentes y ciudadanos comprometidos, capaces de liderar con responsabilidad los grandes retos del presente y del futuro.

El campus de Córdoba de la Universidad Loyola se ha consolidado como un referente en la provincia por su apuesta por la innovación docente, la internacionalización y la conexión permanente con el mundo profesional.

La oferta académica a partir de septiembre en Córdoba

Para el próximo curso, Loyola ofrece una amplia propuesta de grados y dobles grados en áreas con alta proyección laboral y capacidad de transformación social. La universidad mantiene una oferta especialmente orientada a ámbitos estratégicos como la digitalización, la sostenibilidad, la innovación tecnológica, la salud, la creatividad, la comunicación y las nuevas formas de liderazgo.

Titulaciones como ADE, Datos y Analítica de Negocio, Economía, Derecho, Criminología, Psicología, Publicidad y Marketing Digital, Relaciones Internacionales, Enfermería, y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, reflejan la variedad de itinerarios disponibles para quienes buscan una formación conectada con los desafíos del presente.

Además, desde el año pasado, los grados en ADE y en Datos y Analítica de Negocio, que se imparten en Córdoba, y los Másteres in Management y el MBA, que se imparten en el campus de Sevilla, cuentan con la acreditación AACSB. Un reconocimiento que solo tienen ocho universidades en España y menos del 6% de las escuelas de negocio a nivel mundial.

Campus de Córdoba de la Universidad Loyola. / GUILLERMO MENDO

Nuevo Grado en Podología en Córdoba

Asimismo, Loyola refuerza su apuesta por las Ciencias de la Salud con la incorporación del nuevo Grado en Podología en el campus de Córdoba. Esta titulación amplía la oferta sanitaria de la institución y responde a una demanda creciente de profesionales especializados en el cuidado, prevención y tratamiento de la salud del pie. Su implantación supone también un impulso académico para el campus cordobés, al tratarse de una propuesta singular en la provincia.

Dobles grados para perfiles más versátiles

La posibilidad de cursar dobles grados es otra de las grandes señas de identidad de Loyola. Estas combinaciones permiten obtener dos titulaciones universitarias y desarrollar perfiles más versátiles, capaces de moverse con solvencia en entornos profesionales complejos.

Nuevos másteres y formación especializada

En másteres, destaca la incorporación del Máster Universitario en Auditoría en el campus cordobés. Este nuevo programa ofrece una formación avanzada y práctica que combina la auditoría financiera, la verificación del informe sostenibilidad y el uso de la tecnología y el análisis de datos en estas áreas, preparando a profesionales que busquen puestos de responsabilidad en el ámbito empresarial o acceder a la profesión de auditor de cuentas.

También, está disponible, desde hace años, el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. Pensado para habilitar la profesión regulada de psicólogo general sanitario, este máster oficial te ofrece una formación de calidad basada en la evidencia científica en la que se prioriza tu formación como profesional y el desarrollo de las competencias necesarias para el ejercicio de la profesión.

Alumnas de Loyola. / Universidad Loyola

La experiencia Loyola: mucho más que estudiar una carrera

Estudiar en Loyola significa vivir una experiencia universitaria centrada en la atención personalizada, el acompañamiento académico y la formación en valores. La cercanía entre profesorado y estudiantes, junto con una metodología práctica basada en casos reales, proyectos aplicados y herramientas digitales, ayuda al alumnado a descubrir su vocación, desarrollar su talento y prepararse para los retos profesionales actuales.

La universidad refuerza esta experiencia con una clara orientación a la empleabilidad y una fuerte dimensión internacional. A través de Carreras Profesionales, prácticas, talleres, contacto con empresas y convenios con instituciones, Loyola impulsa la inserción laboral de sus estudiantes. Además, sus más de 200 acuerdos con universidades de 45 países y su pertenencia a la red mundial de universidades jesuitas amplían las oportunidades de movilidad, intercambio y crecimiento intercultural.

Y los resultados de la 12ª edición del ranking CYD, que cuenta con la información más completa y el mayor número de universidades de España, lo avalan. Este informe consolida el liderazgo de la Universidad Loyola en Andalucía en sus resultados académicos, internacionalización, empleabilidad de sus graduados y producción científica, destacando sobre el resto de las universidades de la Comunidad.

Admisión abierta para el curso 2026/2027

El proceso de admisión para el curso 2026/2027 ya está abierto, con pruebas periódicas hasta el mes de agosto. Toda la información sobre grados, dobles grados, másteres y admisión está disponible en la web de la Universidad Loyola.