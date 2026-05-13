Rodrigo Rosao, alumno del IES Aguilar Eslava de Cabra: «La curiosidad y el pensamiento crítico han sido claves para mí»

-¿Cómo recibió la noticia de formar parte del programa Becas Europa?

-La recibí en el recreo. Al principio no reconocía el código y pensé que no me habían cogido, pero luego vi que sí, se lo dije a mis amigos y me abrazaron. Después llamé a mi madre y le dije: «prepara las maletas». Luego se lo conté a la orientadora, con quien había vivido todo el proceso. Desde entonces he recibido muchísimas felicitaciones y me he dado cuenta de que este logro no es solo mío, sino también de todas las personas que me han acompañado.

-¿Qué cree que ha sido lo más importante para lograr el acceso?

-La curiosidad y el pensamiento crítico. Becas Europa no busca solo excelencia académica o notas perfectas, busca personas con inquietud, con ganas de aprender y de cuestionarse el mundo.

-¿Qué habilidades personales le han ayudado a entrar?

-Mi curiosidad constante y mi necesidad de aprender. Para mí, tener pensamiento crítico no es creer que uno siempre tiene razón, sino estar dispuesto a escuchar, reflexionar y debatir.

-¿Qué le motiva de esta experiencia de recorrer ciudades e instituciones europeas?

-El verdadero viaje es mental. Más allá de conocer ciudades, me motiva aprender de otras culturas, de otras tradiciones universitarias y reencontrarme con las personas que conocí en el proceso.

-¿Cómo se organiza para estudiar en Bachillerato?

-Para mí son claves la organización y tener una meta clara. Cuando estudias desde el interés y no desde la obligación, aprender deja de ser memorizar para un examen y se convierte en algo muy enriquecedor.

-Desde su experiencia, ¿qué destacaría del sistema educativo y qué mejorarías

-Valoro mucho que se avance hacia un modelo más competencial, donde no solo importe memorizar, sino aplicar y razonar. Pero todavía falta avanzar en atención individualizada, porque cada estudiante tiene ritmos e intereses distintos.

-¿Ha influido alguien en su forma de afrontar el estudio?

-Sí, especialmente José Luis Serena. Fue un profesor que despertó mi pensamiento crítico y mi interés por la geopolítica y la realidad internacional. Me enseñó a pensar por mí mismo.

-¿Y qué ha aprendido sobre sí mismo en todo este proceso?

-Descubrí que disfruto aprendiendo de los demás y dándome cuenta de lo que no sé. Salir de la zona de confort y debatir no es una derrota, es una forma de crecer.

-¿Sabe ya lo que estudiará tras Bachillerato?

-Quiero estudiar Derecho y Relaciones Internacionales en inglés. Me interesa la justicia, los derechos humanos y la seguridad internacional, especialmente desde organismos como la ONU.

-¿Programas como Becas Europa ayudan a ampliar la mirada?

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-Sí. Fomentan el pensamiento, diálogo y reflexión, que no siempre están presentes en el aula.