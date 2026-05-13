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Entrevista

Rodrigo Rosao, alumno del IES Aguilar Eslava de Cabra: «La curiosidad y el pensamiento crítico han sido claves para mí»

Este joven de 2º de Bachillerato ha sido elegido entre los 50 estudiantes de las Becas Europa, un programa que reconoce mucho más que la excelencia.

Rodrigo Rosao, alumno de segundo de Bachillerato del IES Aguilar Eslava de Cabra, ha sido seleccionado para las prestigiosas becas Europa.

Rodrigo Rosao, alumno de segundo de Bachillerato del IES Aguilar Eslava de Cabra, ha sido seleccionado para las prestigiosas becas Europa. / CÓRDOBA

V. RECUERDA

Córdoba

-¿Cómo recibió la noticia de formar parte del programa Becas Europa?

-La recibí en el recreo. Al principio no reconocía el código y pensé que no me habían cogido, pero luego vi que sí, se lo dije a mis amigos y me abrazaron. Después llamé a mi madre y le dije: «prepara las maletas». Luego se lo conté a la orientadora, con quien había vivido todo el proceso. Desde entonces he recibido muchísimas felicitaciones y me he dado cuenta de que este logro no es solo mío, sino también de todas las personas que me han acompañado.

-¿Qué cree que ha sido lo más importante para lograr el acceso?

-La curiosidad y el pensamiento crítico. Becas Europa no busca solo excelencia académica o notas perfectas, busca personas con inquietud, con ganas de aprender y de cuestionarse el mundo.

-¿Qué habilidades personales le han ayudado a entrar?

-Mi curiosidad constante y mi necesidad de aprender. Para mí, tener pensamiento crítico no es creer que uno siempre tiene razón, sino estar dispuesto a escuchar, reflexionar y debatir.

-¿Qué le motiva de esta experiencia de recorrer ciudades e instituciones europeas?

-El verdadero viaje es mental. Más allá de conocer ciudades, me motiva aprender de otras culturas, de otras tradiciones universitarias y reencontrarme con las personas que conocí en el proceso.

-¿Cómo se organiza para estudiar en Bachillerato?

-Para mí son claves la organización y tener una meta clara. Cuando estudias desde el interés y no desde la obligación, aprender deja de ser memorizar para un examen y se convierte en algo muy enriquecedor.

-Desde su experiencia, ¿qué destacaría del sistema educativo y qué mejorarías

-Valoro mucho que se avance hacia un modelo más competencial, donde no solo importe memorizar, sino aplicar y razonar. Pero todavía falta avanzar en atención individualizada, porque cada estudiante tiene ritmos e intereses distintos.

-¿Ha influido alguien en su forma de afrontar el estudio?

-Sí, especialmente José Luis Serena. Fue un profesor que despertó mi pensamiento crítico y mi interés por la geopolítica y la realidad internacional. Me enseñó a pensar por mí mismo.

-¿Y qué ha aprendido sobre sí mismo en todo este proceso?

-Descubrí que disfruto aprendiendo de los demás y dándome cuenta de lo que no sé. Salir de la zona de confort y debatir no es una derrota, es una forma de crecer.

-¿Sabe ya lo que estudiará tras Bachillerato?

-Quiero estudiar Derecho y Relaciones Internacionales en inglés. Me interesa la justicia, los derechos humanos y la seguridad internacional, especialmente desde organismos como la ONU.

-¿Programas como Becas Europa ayudan a ampliar la mirada?

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-Sí. Fomentan el pensamiento, diálogo y reflexión, que no siempre están presentes en el aula.

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