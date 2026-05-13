La Escuela Oficial de Idiomas de Córdoba incorpora el nivel C1 de italiano a su oferta

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) Corduba encara el próximo curso 26-27 con una de las novedades más relevantes de los últimos años: la implantación del nivel C1 de italiano. Se trata de una incorporación demandada por el alumnado y que sitúa a Córdoba, junto a Málaga (vigente desde este curso), Almería, Cádiz y Huelva (que la estrenan también el próximo), como una de las escuelas andaluzas públicas que ofrece la posibilidad de cursar el nivel avanzado de esta lengua.

La directora de la EOI Corduba, Teresa Liñán, explica que la llegada del C1 de italiano responde a una trayectoria consolidada. «Durante años hemos tenido promociones completas que finalizaban el B2 y reclamaban poder continuar su formación», señala. La escuela justificó esa petición y el nivel se implanta ahora de forma progresiva, con un primer curso de C1 este año y un segundo el siguiente, tal y como marca el Marco Común Europeo de Referencia.

El departamento de italiano afronta, a partir de ahora, una nueva etapa. En los niveles iniciales (A1 y A2) la media se sitúa en torno a 30 estudiantes por grupo, mientras que en los niveles intermedios y avanzados la cifra ronda las 25 personas, con una única línea por nivel. La incorporación del C1 permite dar continuidad a todo ese alumnado y refuerza una oferta que hasta ahora se veía obligada a detenerse en el B2.

Abre el periodo de admisión

Esta incorporación del C1 de italiano se anuncia coincidiendo con la apertura del periodo de admisión para poder estudiar en la Escuela de Idiomas el próximo curso, el cual permanecerá activo hasta el 20 de mayo. La escuela ofrece plazas desde el nivel A1 hasta el C2 en inglés; hasta C1 en alemán, francés e italiano; y hasta B2 en árabe, chino y español como lengua extranjera. Toda la oferta se imparte en modalidad presencial, con opciones semipresenciales en determinados niveles.

En el curso que ahora finaliza, la EOI Corduba registra cerca de 2.000 matrículas, una cifra que consolida al centro como uno de los referentes de la enseñanza pública de idiomas en Andalucía. Aunque la demanda final del próximo curso se concretará tras el cierre del proceso de prescripción, desde la dirección se percibe un interés sostenido, especialmente en italiano y en español para extranjeros, que completa en 2026-2027 todo el nivel B2 y mantiene una «acogida fabulosa», según Liñán.

Nuevos cursos

Junto a la enseñanza reglada, la escuela refuerza su oferta con los Cursos de Actualización, Perfeccionamiento y Especialización (CAPE), sin exámenes y centrados en la práctica oral y aspectos específicos del idioma, así como con cursos de actualización lingüística para profesorado. Todo ello se apoya en una plantilla de casi 40 docentes, con cobertura ágil de sustituciones, aunque el centro arrastra una carencia estructural en personal administrativo.

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Con esta ampliación, la EOI Corduba afianza su papel como espacio de aprendizaje continuo y responde a una demanda creciente de formación lingüística avanzada, en un contexto en el que los títulos oficiales siguen siendo una herramienta clave para el acceso al empleo en multitud de sectores.