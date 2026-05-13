Reportaje
Educar para la vida a través del cuidado y la autorregulación
En un entorno de diversidad y vulnerabilidad social, el IES Guadalquivir articula respuestas educativas y sanitarias para cuidar la convivencia, prevenir riesgos y enseñar al alumnado a regular emociones, conductas y situaciones de emergencia.
VÍCTOR RH
El IES Guadalquivir de Córdoba se convierte estos días en un espacio donde la educación va más allá de las materias curriculares y se adentra en el terreno de la vida cotidiana. En sus pasillos, aulas y patios se despliega una intervención que combina salud, convivencia y aprendizaje práctico y que sitúa al alumnado en el centro de situaciones reales que requieren cuidado, atención y autorregulación.
Clara Isabel Porras Pavón, enfermera referente del centro educativo , explica que su labor se enfoca en la promoción y prevención de la salud del alumnado, abordando cuestiones tan diversas como la alimentación saludable, higiene del sueño, consumo de sustancias adictivas, acompañamiento en los protocolos de intento autolítico (suicidio), primeros auxilios o la educación sanitaria. En este contexto, el instituto desarrolla un proyecto de primeros auxilios que se integra dentro de una estrategia más amplia de atención educativa al alumnado con dificultades de regulación conductual y desarrollo de hábitos de vida saludables
La intervención arranca con una fase teórica y práctica dirigida a todo el alumnado y al profesorado, con especial protagonismo del alumnado mediador. «Son quienes se convierten en las protagonistas de esta historia», explica Porras. En sesiones organizadas por niveles, el alumnado aprende cómo actuar ante cortes, lipotimias, hipoglucemias, convulsiones, accidentes de tráfico o situaciones de emergencia que pueden producirse tanto en el entorno escolar como fuera de él.
El aprendizaje no se queda en la explicación. La segunda parte del proyecto se vive como un simulacro práctico dentro del instituto. Una alumna sufre una caída por las escaleras, otra presenta un corte, en el patio se representan dos víctimas de un accidente de tráfico con casco incluido, y aparece un caso de atragantamiento. Todo ocurre ante la mirada atenta del resto del centro, que observa cómo se coordinan la actuación. La actividad se desarrolla con la colaboración del voluntariado de Cruz Roja, tanto del ámbito de emergencias como de psicología. Ambulancias, camillas, sirenas y material real convierten el centro educativo en un escenario que reproduce la tensión biopsicosocial de una emergencia. El alumnado aprende no solo a aplicar maniobras básicas de primeros auxilios y RCP con simuladores, sino también a activar correctamente los servicios de emergencia y a comprender el papel de otros profesionales, como psicólogos o trabajadores sociales, ante crisis de ansiedad o ataques de pánico.
Este enfoque práctico conecta con otro denominado Aulas que regulan, que se ha solicitado en el centro con el objetivo de atender al alumnado con trastornos de conducta desde una perspectiva inclusiva, preventiva y restaurativa.
El proyecto sitúa a las maestras de Pedagogía Terapéutica como eje dinamizador y articula protocolos compartidos de actuación, entrenamiento en autorregulación emocional, habilidades sociales y tolerancia a la frustración. Todo ello se generaliza al aula ordinaria mediante estrategias que favorecen la permanencia del alumnado en clase y reducen los incidentes graves de convivencia.
Otro tipo de enseñanza
La intervención sanitaria y el proyecto educativo convergen en un propósito: dotar al alumnado de herramientas para gestionar situaciones complejas, anticipar riesgos y responder de forma ajustada. En un centro ubicado en un entorno con factores de vulnerabilidad socioeducativa, esta respuesta mejorará el clima escolar y reforzará la sensación de seguridad del alumnado y profesorado.
El trabajo se desarrolla de forma colaborativa, implicando a departamento de orientación, equipo directivo, familias y entidades del entorno como servicios sociales y asociaciones socioeducativas. Lejos de ser una actividad puntual, la experiencia se integra en una estrategia de centro que entiende la educación como acompañamiento, aprendizaje para la vida y construcción de convivencia. Así pues, en el IES Guadalquivir, enseñar también significa aprender a cuidar, a regularse y a intervenir cuando alguien lo necesita.
- Ya hay fecha y hora para el encendido del alumbrado de la Feria de Córdoba 2026
- Buscaban los orígenes de la Córdoba omeya y dieron con los inicios de la Córdoba romana: «Es un hallazgo muy interesante»
- ¿Quién ha ganado el segundo, y definitivo, debate de las elecciones andaluzas del 17M? Vota en esta encuesta
- Las piscinas de Córdoba abrirán en junio de forma escalonada y con subidas de precios
- Nuevo accidente mortal en la carretera A-318 en Lucena: una persona fallece en el choque frontal entre un camión y un turismo
- Una treintena de parcelaciones de Córdoba aspiran a la dotación de servicios básicos cinco años después de la Lista
- Una colisión entre dos turismos en la N-432 en Córdoba deja un herido y eleva a tres los siniestros en un mes
- Cáritas Córdoba impulsa un programa para el acceso a la ropa de los más vulnerables: "Se trata de cubrir una necesidad básica desde la dignidad"