Educar para la vida a través del cuidado y la autorregulación

El IES Guadalquivir de Córdoba se convierte estos días en un espacio donde la educación va más allá de las materias curriculares y se adentra en el terreno de la vida cotidiana. En sus pasillos, aulas y patios se despliega una intervención que combina salud, convivencia y aprendizaje práctico y que sitúa al alumnado en el centro de situaciones reales que requieren cuidado, atención y autorregulación.

Clara Isabel Porras Pavón, enfermera referente del centro educativo , explica que su labor se enfoca en la promoción y prevención de la salud del alumnado, abordando cuestiones tan diversas como la alimentación saludable, higiene del sueño, consumo de sustancias adictivas, acompañamiento en los protocolos de intento autolítico (suicidio), primeros auxilios o la educación sanitaria. En este contexto, el instituto desarrolla un proyecto de primeros auxilios que se integra dentro de una estrategia más amplia de atención educativa al alumnado con dificultades de regulación conductual y desarrollo de hábitos de vida saludables

La intervención arranca con una fase teórica y práctica dirigida a todo el alumnado y al profesorado, con especial protagonismo del alumnado mediador. «Son quienes se convierten en las protagonistas de esta historia», explica Porras. En sesiones organizadas por niveles, el alumnado aprende cómo actuar ante cortes, lipotimias, hipoglucemias, convulsiones, accidentes de tráfico o situaciones de emergencia que pueden producirse tanto en el entorno escolar como fuera de él.

Actividad de emergencias en el IES Guadalquivir. / CÓRDOBA

El aprendizaje no se queda en la explicación. La segunda parte del proyecto se vive como un simulacro práctico dentro del instituto. Una alumna sufre una caída por las escaleras, otra presenta un corte, en el patio se representan dos víctimas de un accidente de tráfico con casco incluido, y aparece un caso de atragantamiento. Todo ocurre ante la mirada atenta del resto del centro, que observa cómo se coordinan la actuación. La actividad se desarrolla con la colaboración del voluntariado de Cruz Roja, tanto del ámbito de emergencias como de psicología. Ambulancias, camillas, sirenas y material real convierten el centro educativo en un escenario que reproduce la tensión biopsicosocial de una emergencia. El alumnado aprende no solo a aplicar maniobras básicas de primeros auxilios y RCP con simuladores, sino también a activar correctamente los servicios de emergencia y a comprender el papel de otros profesionales, como psicólogos o trabajadores sociales, ante crisis de ansiedad o ataques de pánico.

Este enfoque práctico conecta con otro denominado Aulas que regulan, que se ha solicitado en el centro con el objetivo de atender al alumnado con trastornos de conducta desde una perspectiva inclusiva, preventiva y restaurativa.

El proyecto sitúa a las maestras de Pedagogía Terapéutica como eje dinamizador y articula protocolos compartidos de actuación, entrenamiento en autorregulación emocional, habilidades sociales y tolerancia a la frustración. Todo ello se generaliza al aula ordinaria mediante estrategias que favorecen la permanencia del alumnado en clase y reducen los incidentes graves de convivencia.

Otro tipo de enseñanza

La intervención sanitaria y el proyecto educativo convergen en un propósito: dotar al alumnado de herramientas para gestionar situaciones complejas, anticipar riesgos y responder de forma ajustada. En un centro ubicado en un entorno con factores de vulnerabilidad socioeducativa, esta respuesta mejorará el clima escolar y reforzará la sensación de seguridad del alumnado y profesorado.

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El trabajo se desarrolla de forma colaborativa, implicando a departamento de orientación, equipo directivo, familias y entidades del entorno como servicios sociales y asociaciones socioeducativas. Lejos de ser una actividad puntual, la experiencia se integra en una estrategia de centro que entiende la educación como acompañamiento, aprendizaje para la vida y construcción de convivencia. Así pues, en el IES Guadalquivir, enseñar también significa aprender a cuidar, a regularse y a intervenir cuando alguien lo necesita.