Carlos Vicente Pollard, mejor orador en lengua inglesa en el Torneo de Debate Andaluz: «El debate obliga a trabajar la valiosa tarea de investigar, que no se pierda»

-¿Qué sintió al saber que era el mejor orador y su equipo subcampeón andaluz?

-En un primer momento, tristeza porque ganamos el año anterior y queríamos repetir. Luego, mis compañeros Miguel, Julia y María y yo, nos sentimos felices por los reconocimientos y afortunados por participar.

-¿Lo más complicado y más satisfactorio de debatir en inglés?

-Lo más difícil, improvisar y ajustarse a lo que dice el equipo contrario, ya sea en inglés o en español. Y lo más gratificante, pues poder conectar con tantas personas en el debate con un sentido de compañerismo y apoyo.

-Más allá de competir, ¿qué le aporta el debate personalmente?

-Capacidad de asumir que casi nunca las cosas son blancas o negras, sino que hay que escuchar e ir a buscar acuerdos.

-¿Cómo preparan un debate en equipo?

-Es necesaria mucha investigación para conseguir información fiable. Al margen de memorizar, también es muy importante hacer ensayos, hacer debates de práctica; y, sin duda, necesitamos un fuerte trabajo en equipo en el que nos ayudamos y ponemos cosas en común constantemente.

-¿Qué habilidades ha desarrollado gracias al debate que no siempre se trabajan en clase?

-Tal vez lo que es presentar un tema de manera convincente porque un debate te obliga a defender una postura y si no suenas creíble no vas a llegar a ningún lado.

-¿El tema del ciberacoso le hizo replantearte el uso de redes?

-Sin duda. Gracias a investigar he llegado a la conclusión de que las redes también son responsables; idea que antes no pensaba.

-¿Qué aporta, por su vivencia, el debate educativo a la enseñanza?

-Creo que es una forma práctica de plasmar los conocimientos que tiene uno. Además, pienso que el debate obliga a trabajar la valiosa tarea de investigar, que no se pierda, pues está en peligro con la IA.

-¿Qué papel ha tenido el profesorado y el instituto en esto?

-El profesorado ha ayudado mucho y me gustaría mencionar específicamente a nuestro entrenador de debate, José Antonio Ojeda, profesor y amigo que nos ha guiado en este camino. Sin él, no lo habríamos conseguido.

-¿Qué es lo que más le gusta de cómo aprende ahora ?

-Cuando al profesorado se le ocurre trabajar el temario de manera diferente, más práctica. Me inclino por esta vía que fomenta un mejor aprendizaje frente al clásico memorizar contenidos.

-¿Ve todas estas habilidades útiles para tu futuro ?

-Respondo con un fuerte «sí». Me va a ayudar en ámbitos sociales y profesionales. Yo quiero estudiar Medicina y pienso que me ayudará a establecer una relación cercana y fluida con los pacientes.

-¿Qué consejo daría a quienes tienen miedo a hablar en público?

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Que intenten superar ese miedo porque lograrlo les va a ayudar en muchas facetas de la vida.