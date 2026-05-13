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Entrevista

Carlos Vicente Pollard, mejor orador en lengua inglesa en el Torneo de Debate Andaluz: «El debate obliga a trabajar la valiosa tarea de investigar, que no se pierda»

El alumno del IES Ángel de Saavedra (Córdoba) ha sido reconocido como mejor orador en lengua inglesa y es parte del equipo subcampeón del Torneo de Debate Educativo de Andalucía

Carlos Vicente Pollard, alumno del IES Ángel de Saavedra, mejor orador en lengua inglesa en el Torneo de Debate Andaluz.

Carlos Vicente Pollard, alumno del IES Ángel de Saavedra, mejor orador en lengua inglesa en el Torneo de Debate Andaluz. / CÓRDOBA

V. RECUERDA

Córdoba

-¿Qué sintió al saber que era el mejor orador y su equipo subcampeón andaluz?

-En un primer momento, tristeza porque ganamos el año anterior y queríamos repetir. Luego, mis compañeros Miguel, Julia y María y yo, nos sentimos felices por los reconocimientos y afortunados por participar.

-¿Lo más complicado y más satisfactorio de debatir en inglés?

-Lo más difícil, improvisar y ajustarse a lo que dice el equipo contrario, ya sea en inglés o en español. Y lo más gratificante, pues poder conectar con tantas personas en el debate con un sentido de compañerismo y apoyo.

-Más allá de competir, ¿qué le aporta el debate personalmente?

-Capacidad de asumir que casi nunca las cosas son blancas o negras, sino que hay que escuchar e ir a buscar acuerdos.

-¿Cómo preparan un debate en equipo?

-Es necesaria mucha investigación para conseguir información fiable. Al margen de memorizar, también es muy importante hacer ensayos, hacer debates de práctica; y, sin duda, necesitamos un fuerte trabajo en equipo en el que nos ayudamos y ponemos cosas en común constantemente.

-¿Qué habilidades ha desarrollado gracias al debate que no siempre se trabajan en clase?

-Tal vez lo que es presentar un tema de manera convincente porque un debate te obliga a defender una postura y si no suenas creíble no vas a llegar a ningún lado.

-¿El tema del ciberacoso le hizo replantearte el uso de redes?

-Sin duda. Gracias a investigar he llegado a la conclusión de que las redes también son responsables; idea que antes no pensaba.

-¿Qué aporta, por su vivencia, el debate educativo a la enseñanza?

-Creo que es una forma práctica de plasmar los conocimientos que tiene uno. Además, pienso que el debate obliga a trabajar la valiosa tarea de investigar, que no se pierda, pues está en peligro con la IA.

-¿Qué papel ha tenido el profesorado y el instituto en esto?

-El profesorado ha ayudado mucho y me gustaría mencionar específicamente a nuestro entrenador de debate, José Antonio Ojeda, profesor y amigo que nos ha guiado en este camino. Sin él, no lo habríamos conseguido.

-¿Qué es lo que más le gusta de cómo aprende ahora ?

-Cuando al profesorado se le ocurre trabajar el temario de manera diferente, más práctica. Me inclino por esta vía que fomenta un mejor aprendizaje frente al clásico memorizar contenidos.

-¿Ve todas estas habilidades útiles para tu futuro ?

-Respondo con un fuerte «sí». Me va a ayudar en ámbitos sociales y profesionales. Yo quiero estudiar Medicina y pienso que me ayudará a establecer una relación cercana y fluida con los pacientes.

-¿Qué consejo daría a quienes tienen miedo a hablar en público?

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Que intenten superar ese miedo porque lograrlo les va a ayudar en muchas facetas de la vida.

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