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Centro Universitario de Desarrollo

Cabra apuesta por la formación de empresas y su financiación

El Aula del Futuro del IES Aguilar y Eslava acoge esta enseñanza en modalidad híbrida

Clase impartida por el profesor Javier Ortí Baquerizo.

Clase impartida por el profesor Javier Ortí Baquerizo. / CÓRDOBA

José Moreno

José Moreno

Cabra

El Aula del Futuro del IES Aguilar y Eslava de Cabra ha acogido el inicio del curso de ‘Estados financieros’, una actividad formativa de carácter híbrido orientada al análisis y comprensión de la situación económica y financiera de las empresas. Dicha formación está organizada por el Centro Universitario de Desarrollo de Cabra de la Universidad de Córdoba (UCO), con la colaboración del Ayuntamiento de Cabra y el mencionado centro educativo.

El curso está siendo impartido por Javier Ortí Baquerizo, profesor asociado de la propia Universidad de Córdoba y profesional del sector bancario. La iniciativa cuenta, sobre todo, con la participación de alumnado y profesionales interesados en ampliar conocimientos en materia de análisis financiero y diagnóstico empresarial.

La acción formativa, respaldada por la institución universitaria cordobesa dentro de su sistema de garantía de calidad, combina sesiones presenciales con formación virtual a través de la plataforma ‘Moodle’ de Cursos y Títulos Propios de la UCO.

Durante las jornadas de enseñanza se abordan contenidos relacionados con el análisis de balances y cuentas de resultados, el estudio de ratios financieros, las situaciones de equilibrio y desequilibrio patrimonial, así como medidas de corrección y herramientas de análisis predictivo aplicadas al entorno de la empresa.

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Esta iniciativa formativa viene a reforzar la apuesta en Cabra por la especialización y la formación continua en materias económicas y empresariales.

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