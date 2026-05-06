Foro empresarial
Zalima premia a 11 empresas que colaboran con su labor formativa
El encuentro reunió a más de 40 empresarios para reflexionar sobre las competencias personales y profesionales necesarias para impulsar el talento joven y fortalecer las sinergias entre aula y empresa
V. R.
Córdoba ha conectado educación y empleo con la celebración del séptimo Foro Empresarial de Zalima, organizado por el centro en el marco de su 60 aniversario. El encuentro reunió a más de 40 empresarios para reflexionar sobre las competencias personales y profesionales necesarias para impulsar el talento joven y fortalecer las sinergias entre aula y empresa.
El foro contó con la ponencia de Aurora Gracia de los Ríos, vicepresidenta y directora de Personas y Desarrollo Sostenible del Grupo Cunext, quien abordó los retos actuales del mercado laboral y la necesidad de nuevas competencias ante un entorno profesional cambiante. Junto a ella, antiguas alumnas de Bachillerato y Formación Profesional de Zalima, hoy en activo en sectores diversos, protagonizaron un diálogo centrado en la empleabilidad, el emprendimiento y la experiencia real tras el paso por el centro.
Intervinieron Esperanza Romero, propietaria de la pastelería San Rafael; Teresa Fernández, BP Comercial y Ventas en Ximenez Group; Teresa Laborda, oftalmóloga del Hospital La Arruzafa; Carmen Cañete, maestra de Educación Infantil; y Mª Dolores del Campo, trabajadora y educadora social en Cáritas Córdoba.
Durante el acto, la directora del centro, Aguas Santas López, subrayó el papel indispensable del tejido empresarial para trasladar el aprendizaje del aula a la realidad laboral y apeló al trabajo conjunto entre empresas, administración y centros educativos. Participaron también representantes institucionales de Educación y Empleo. El foro sirvió además para reconocer a un total de once empresas cordobesas por su compromiso sostenido con la FP y la inserción laboral del alumnado. Un gesto simbólico que apoya la identidad de Zalima como espacio de encuentro entre formación, valores y oportunidades de empleo, seis décadas después de su fundación.
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