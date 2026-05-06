Los Pedroches y el Alto Guadiato investigan su pasado desde el aula con ‘Balutia’

El IES Lope de Vega de Fuente Obejuna ha acogido la primera edición del proyecto ‘Balutia’, una iniciativa de los departamentos de Geografía e Historia de este instituto y otros centros públicos del Valle del Alto Guadiato y Los Pedroches (los IES Alto Guadiato, Florencio Pintado y Antonio María Calero). La jornada, de carácter académico y cultural, situó al alumnado de 1º de Bachillerato en el centro del proceso de aprendizaje, haciéndolo responsable de la investigación y organización del evento.

‘Balutia’ tomó su nombre de la antigua provincia árabe de Fahs al-Ballut y nació con un objetivo claro: fomentar una enseñanza activa, basada en el uso de fuentes históricas rigurosas, el pensamiento crítico y la expresión oral, al tiempo que se creaba un espacio de intercambio entre institutos de ambas comarcas. En esta primera edición han participado casi un centenar de personas.

El alumnado presentó ponencias centradas en temáticas históricas del territorio: la institucionalización de la represión y los campos de concentración en el Valle del Guadiato, la huella de la Guerra Civil en Peñarroya-Pueblonuevo, los conflictos actuales o la memoria histórica en Los Pedroches. Las exposiciones han reforzado el aprendizaje entre iguales.

La preparación de la jornada se desarrolló antes en los propios centros, con un trabajo previo de búsqueda, selección y contraste de fuentes históricas. El alumnado investigó de forma autónoma, elaboró guiones de sus intervenciones y ensayó las exposiciones orales, en un proceso que reforzó la planificación, el trabajo cooperativo y la capacidad de comunicar contenidos complejos con rigor.

Javier Goytre, profesor de Historia del IES Lope de Vega y uno de los impulsores del proyecto, explica que la experiencia permitió que el alumnado fuera «activo y partícipe de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje», asumiendo responsabilidades organizativas y desarrollando competencias más allá del contenido histórico. «Se responsabilizan más y asumen lo que supone organizar cualquier cosa», señala.

Activiadeds complementarias

La jornada incluyó además un taller complementario bajo el título Un viaje en la Historia, centrado en la recreación y dramatización histórica. El alumnado trabajó con textos históricos y escenificaciones con vestuario de época, como forma de acercarse al pasado desde una experiencia vivencial y participativa. «A través de cuatro cromas, se ha viajado en el tiempo hasta la antigua Roma, Al-Andalus, las minas del Alto Guadiato (siglos XIX y XX) y el Siglo de Oro con la obra ‘Fuenteovejuna’ de Lope de Vega» , detalla.

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‘Balutia’ incluyó a su vez un espacio de convivencia con una comida compartida, concebida como parte esencial del proyecto para favorecer el diálogo y la creación de vínculos entre estudiantes. Esta iniciativa nace con vocación de continuidad y rotatorio, con organización alterna entre centros de ambas comarcas, consolidando una red educativa basada en la colaboración y el trabajo conjunto. n