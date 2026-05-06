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Reportaje

La investigación escolar cruza fronteras en Córdoba

La ciencia trasciende libros y laboratorios en el quinto Congreso ‘Eurociencia Joven’. En dos jornadas, el conocimiento toma forma de preguntas, experimentos y diálogo entre alumnos de varios países con un mismo lenguaje: la curiosidad científica.

Alumnado del IES Fidiana, durante la celebración de la actividad Eurociencia Joven. | CÓRDOBA

Alumnado del IES Fidiana, durante la celebración de la actividad Eurociencia Joven. | CÓRDOBA

V. R. H.

Córdoba

El Rectorado de la Universidad de Córdoba acoge ayer y hoy el quinto Congreso Científico Internacional Eurociencia Joven, un encuentro que convierte la investigación escolar en una experiencia compartida y con proyección europea. Alumnado y profesorado de España, Austria, Suecia e Italia presentan proyectos científicos desarrollados a lo largo de todo el curso en sus centros.

El congreso, organizado por el IES Fidiana de Córdoba, se impulsa desde el programa FIDIciencia de fomento de la investigación y el marco Erasmus+, y se consolida como cita singular en el panorama educativo. Aquí, la ciencia no se expone como resultado cerrado, sino como proceso que se explica, discute y comparte entre iguales.

Más de 350 personas participan en esta edición, entre alumnado, profesorado y representantes del ámbito educativo y universitario. Provienen de los centros educativos Europagymnasium de Klagenfurt y BG/BRG St. Martin de Villach (Austria), Nannaskolan de Uppsala (Suecia) y Liceo Statale Vittoria Colonna de Roma (Italia). Por su parte, los jóvenes investigadores cordobeses inscritos proceden de los IES La Fuensanta, Blas Infante, Góngora, Trassierra, Ulia Fidentia, Colegio Británico y Zalima, además del IES Fidiana.

Cada jornada reúne a alrededor de 200 estudiantes que defienden sus investigaciones en formato congreso, con exposiciones orales, pósteres científicos y espacios para el diálogo con el público.

El programa recorre temáticas conectadas con preocupaciones actuales. Se abordan estudios sobre el sueño y el uso de pantallas, la cafeína o la alimentación, hasta investigaciones en biomedicina, agricultura sostenible, matemáticas, bienestar animal o microplásticos. Algunas de ellas se desarrollan en colaboración con instituciones como el IAS CSIC, Imibic, UCO o la Universidad Loyola, reforzando el vínculo entre la ESO y la ciencia profesional.

En este encuentro, la directora del IES Fidiana, María Ángeles Domínguez, ha apostado por defender la inteligencia natural, la curiosidad y la duda frente al auge de la IA. «La mente se entrena investigando, preguntando y es muy importante que esa investigación se divulgue y se dé a conocer en congresos como este». La conferencia inaugural puso el foco en la divulgación y la mirada crítica. En la misma, Elena Lázaro, directora de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la UCO, ofreció una charla sobre desinformación científica y herramientas de alfabetización mediática para hacer frente a los bulos y desinformaciones.

Esta quinta edición llega con novedades. Tras la jubilación de Elena León, mentora e impulsora histórica del proyecto, la organización recae ahora en un grupo de docentes, avanza Rocío Martínez, integrante del comité organizador, junto a miembros del equipo directivo y profesorado. El congreso sigue, pero se reinventa.

Dimensión internacional

La dimensión internacional se hace visible en el intercambio cotidiano. Estudiantes de distintos países comparten presentaciones, metodologías y miradas y utilizan el inglés como lengua vehicular para comunicar ciencia, reforzando competencias lingüísticas y una forma de aprender basada en la cooperación y el respeto mutuo.

Otra de las claves de este año es la incorporación de alumnado de 1º y 2º de ESO. A través del programa autonómico ‘Investiga y Descubre’, estos estudiantes realizan investigaciones todo el curso y ahora las presentan en un entorno científico real. A ello se suma la participación activa del aula específica del IES Fidiana, que presenta experimentos en directo y diseña los elementos identificativos del congreso, como las chapas, desde un enfoque inclusivo.

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El programa se abre además a nuevas formas de expresión científica. Hay teatro educativo, actuaciones musicales, monólogos científicos y experimentos en vivo. Todo ello convive con el rigor de las exposiciones y refuerza la idea de que la ciencia se comunica de maneras diversas. Además, las investigaciones que se presentan estos días continúan su recorrido en certámenes nacionales y encuentros científicos. La experiencia, subraya el equipo organizador, no acaba cuando se apagan los micrófonos. Empieza ahí un camino que conecta vocaciones, pensamiento crítico y futuro.

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