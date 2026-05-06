Los institutos podrán optar a intercambios escolares en 6 idiomas

La Junta de Andalucía ha convocado el Programa de Intercambios Escolares para el curso 26-27, dirigido a Institutos de Educación Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas dependientes de la administración autonómica. La iniciativa permitirá al alumnado realizar estancias educativas en centros de países de habla alemana, china (mandarín), francesa, inglesa, italiana y portuguesa.

El plazo para que los centros interesados presenten sus solicitudes continúa abierto. El programa contempla, al menos, 50 grupos escolares de 3º y 4º de la ESO, 1º de Bachillerato y enseñanzas de EOI.

El objetivo principal es reforzar la competencia comunicativa mediante la inmersión lingüística y fomentar actitudes positivas hacia el aprendizaje de idiomas, la convivencia y el conocimiento de otras realidades culturales.

Los intercambios deberán ser recíprocos, realizarse con centros de similar nivel educativo y desarrollarse entre los meses de octubre de 2026 y mayo de 2027, con una duración de entre 10 y 15 días.

Cada centro podrá participar con un único grupo de hasta 15 estudiantes, acompañados por dos docentes con competencia acreditada en la lengua del intercambio. Como requisito previo, hay que contar con la aceptación por escrito del centro extranjero y presentar un proyecto pedagógico alineado con los fines del programa.

La convocatoria incluye financiación para apoyar el desarrollo de las estancias, con una dotación máxima de 8.900 euros por centro, destinada a gastos de viaje del profesorado y del alumnado en función de la distancia al país de destino. Finalizado el intercambio, los centros deberán presentar una memoria con las actividades realizadas y su impacto educativo.

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La iniciativa refuerza la apuesta por la internacionalización de la enseñanza y la mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras.