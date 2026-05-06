El IES Galileo Galilei de Córdoba lidera proyectos europeos de agricultura educativa

La Formación Profesional pública de Córdoba se sitúa en la vanguardia educativa y cultiva su vocación europea. El IES Galileo Galilei impulsa la Incubadora ‘AgriNext’ de Agricultura Multifuncional como parte del proyecto europeo ‘AgriNext’ –Centros de Excelencia de FP (CoVE)–, una iniciativa que conecta innovación, emprendimiento y desarrollo rural sostenible desde las aulas hacia el territorio.

La incubadora nace como un espacio de acompañamiento real a proyectos ligados al ámbito agrario, pensados y desarrollados desde los centros educativos. En su primera edición, varias propuestas han comenzado ya a tomar forma, consolidando una manera diferente de entender la FP: más aplicada, más conectada con el entorno productivo y centrada en el aprendizaje en contextos reales.

‘AgriNext’ se enmarca en una estrategia europea que apuesta por Centros de Excelencia de FP capaces de transferir conocimiento, generar innovación educativa y responder a los retos del sector agrario actual, desde la sostenibilidad hasta el relevo generacional.

Desarrollo y colaboraciones

Esta línea de trabajo consolida a la FP como motor de desarrollo local y empleo cualificado. Además, avanza y, entre las iniciativas seleccionadas, destaca el proyecto de vivero agroeducativo del IES Mariana Pineda de Dos Hermanas (Sevilla), respaldado por el equipo de la incubadora cordobesa. La propuesta, promovida por el profesorado del ciclo de Formación Profesional Básica Específica de Agrojardinería y Composiciones Florales, se basa en la puesta en marcha de un vivero de producción de plantas que combina formación práctica, emprendimiento y apertura al entorno.

El equipo de la Incubadora ‘AgriNext’ del IES Galileo Galilei ha visitado el centro sevillano para conocer de primera mano el proyecto y mantener un encuentro de trabajo con el equipo impulsor y el equipo directivo. Un gesto que va más allá del seguimiento técnico y que refleja una filosofía clara: acompañar, asesorar y crear red entre centros públicos de FP.

Esta iniciativa hace que Córdoba impulse una FP conectada con el territorio y el desarrollo rural

En una primera fase, el vivero orientará su actividad al ámbito educativo, facilitando la venta de plantas a profesorado, alumnado y familias. El proyecto contempla también la organización de talleres formativos y visitas guiadas dirigidas a otros centros y colectivos para compartir procesos, aprendizajes y buenas prácticas.

La iniciativa parte de una experiencia previa en el centro, que ya cuenta con vivero y trayectoria en la producción de plantas. A partir de esa base, se plantea ampliar especies y semillas, diversificar la producción y reforzar un entorno real de aprendizaje en el que el alumnado pueda aplicar técnicas profesionales en un contexto cercano al mundo laboral.

Más allá de su dimensión productiva, el vivero persigue objetivos educativos y sociales clave: desarrollar ideas empresariales, diversificar actividades agrarias, acceder a mentoría y asesoramiento técnico, crear redes de colaboración y acercar al alumnado al emprendimiento dentro de la agricultura multifuncional.

El instituto cordobés refuerza así su papel como centro de referencia, poniendo en valor la FP pública y demostrando que la innovación educativa también se cultiva desde el trabajo en red, la cooperación entre centros y proyectos con impacto real en el territorio.

En este camino, no se descarta la implicación progresiva de otros institutos de la familia profesional agraria a través del Grupo Intercentros, mediante el intercambio o donación de semillas y plantas, generando nuevas sinergias y ampliando el alcance de una iniciativa que mira al futuro con raíces firmes en lo educativo.