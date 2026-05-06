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Convocatoria de Periódicos y Revistas Escolares

Córdoba premia el fomento del talento editorial en colegios e institutos

Un total de 42 centros participan en una iniciativa que distingue las publicaciones propias de centros de Infantil, Primaria y Secundaria

Premiados en el concurso. | CÓRDOBA

Premiados en el concurso. | CÓRDOBA

V. R. H.

Córdoba

La delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Córdoba ha hecho entrega de los premios de la 29ª Convocatoria de Periódicos y Revistas Escolares, en torno al Día del Libro. El certamen, convocado junto a la Fundación Kutxabank en el marco del convenio que mantienen ambas entidades, reconoce el valor educativo del periodismo escolar como herramienta de aprendizaje.

En esta edición han participado 42 centros docentes de toda la provincia, 31 de Educación Infantil y Primaria y 11 del resto de enseñanzas. El primer premio ha recaído en el periódico escolar ‘El Cerrillo’, del CEIP Aurelio Sánchez de Peñarroya Pueblonuevo, y en ‘Aranea’, del IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla, ambos dotados con 1.010 euros.

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En Infantil y Primaria, el jurado ha concedido un segundo premio, de 900 euros, a ‘La cometa’, del CEIP Manuel Cano Damián de Pozoblanco; y un tercero, de 800 euros, a ‘Aldealándalus’, del CPR Iznájar Norte. En la categoría resto de centros, el segundo premio ha sido para ‘Asomadilla’, del IES Grupo Cántico , y el tercero para ‘Clara Estrella del ocaso Luna’, del IES Casiana Muñoz Tuñón.

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