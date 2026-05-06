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'Amar en tiempos revueltos a la adolescencias’

El Colegio Ferroviario ofrece una charla-taller de La Espiral Educativa sobre adolescencia

La conferencia tendrá lugar el 12 de mayo, en el salón de actos del colegio Ferroviario de Córdoba, a las 18.30 horas

Fachada del Colegio Frroviario.

Fachada del Colegio Frroviario. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Espiral Educativa, entidad con más de 20 años de experiencia acompañando en la formación de adolescentes y jóvenes, ha organizado el próximo día 12 de mayo, en el salón de actos del colegio Ferroviario de Córdoba, a las 18.30 horas, una charla llamada ‘Amar en tiempos revueltos a la adolescencias’. La asistencia a esta charla-taller es libre hasta completar aforo.

Según los organizadores, la reunión, impartida por educadores de la Espiral Educativa, está dirigida a padres, madres y educadores interesados en aprender pautas de interés acerca de la adolescencia para poder tener con este grupo de población un acompañamiento afectivo acorde a los tiempos actuales.

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