El Colegio Ferroviario ofrece una charla-taller de La Espiral Educativa sobre adolescencia

La Espiral Educativa, entidad con más de 20 años de experiencia acompañando en la formación de adolescentes y jóvenes, ha organizado el próximo día 12 de mayo, en el salón de actos del colegio Ferroviario de Córdoba, a las 18.30 horas, una charla llamada ‘Amar en tiempos revueltos a la adolescencias’. La asistencia a esta charla-taller es libre hasta completar aforo.

Según los organizadores, la reunión, impartida por educadores de la Espiral Educativa, está dirigida a padres, madres y educadores interesados en aprender pautas de interés acerca de la adolescencia para poder tener con este grupo de población un acompañamiento afectivo acorde a los tiempos actuales.