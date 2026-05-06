'Amar en tiempos revueltos a la adolescencias’
El Colegio Ferroviario ofrece una charla-taller de La Espiral Educativa sobre adolescencia
La conferencia tendrá lugar el 12 de mayo, en el salón de actos del colegio Ferroviario de Córdoba, a las 18.30 horas
La Espiral Educativa, entidad con más de 20 años de experiencia acompañando en la formación de adolescentes y jóvenes, ha organizado el próximo día 12 de mayo, en el salón de actos del colegio Ferroviario de Córdoba, a las 18.30 horas, una charla llamada ‘Amar en tiempos revueltos a la adolescencias’. La asistencia a esta charla-taller es libre hasta completar aforo.
Según los organizadores, la reunión, impartida por educadores de la Espiral Educativa, está dirigida a padres, madres y educadores interesados en aprender pautas de interés acerca de la adolescencia para poder tener con este grupo de población un acompañamiento afectivo acorde a los tiempos actuales.
- ¿Quién ha ganado el primer debate de las elecciones andaluzas del 17M? Vota en esta encuesta
- Así es la candidatura de Adelante Andalucía en Córdoba: andalucista, anticapitalista, feminista y ecologista
- Córdoba implanta los primeros corazones artificiales permanentes en adultos mientras el Imibic avanza en su propio prototipo
- Lucena enaltece a la Virgen de Araceli en el día más grande de la ciudad
- La madera evita el ‘play off’ del Córdoba CF: sería sexto a cuatro puntos de su perseguidor
- El pueblo más bonito de España para viajar en mayo está en Córdoba, según National Geographic: 'Por estas fechas es un imprescindible
- Los cordobeses coinciden: estos son los candidatos que ganan y pierden en el primer debate de las andaluzas del 17M
- El Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona abrirá una subsede en un edificio histórico de Córdoba