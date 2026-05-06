16ª edición
Ceoma convoca un concurso nacional sobre el vínculo entre abuelos y nietos
Los trabajos podrán presentarse en forma de dibujo, relato corto o vídeo, siempre inspirados en la relación familiar entre ambas generaciones
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) ha convocado la 16ª edición del Concurso Nacional ‘Háblame de tu abuelo/a. Háblame de tu nieto/a’, una iniciativa que promueve el encuentro intergeneracional y pone en valor la relación entre mayores y jóvenes a través de la creatividad.
El certamen se dirige a escolares de Educación Infantil, Primaria, Especial y de Personas Adultas, así como a abuelos y abuelas de toda España. Los trabajos podrán presentarse en forma de dibujo, relato corto o vídeo, siempre inspirados en la relación familiar entre ambas generaciones.
El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 15 de mayo y la entrega de premios se celebrará en junio.
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