Tercer puesto para el IES La Fuensanta en la Yincana Mitológica

Alumnas de Griego de 1º de Bachillerato del IES La Fuensanta de Córdoba han conseguido un destacado tercer puesto en la Yincana Mitológica celebrada el pasado sábado 25 de abril en el parque de El Retiro, en Madrid.

La actividad, centrada en la mitología clásica, reunió a 62 centros de toda España. En esta edición, dedicada a la figura de Aquiles, los equipos tuvieron que superar diversas pruebas relacionadas con dioses, héroes y relatos del mundo grecolatino.

Las alumnas cordobesas demostraron un alto nivel de preparación

Fuentes de este centro indicaron que las alumnas cordobesas demostraron un alto nivel de preparación y lograron situarse entre los mejores equipos participantes. «Este resultado es fruto del trabajo realizado en el aula y de la implicación tanto de las alumnas como de sus profesoras acompañantes, que han guiado su preparación», recalcaron.

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La dirección del IES La Fuensanta destacó el valor de este tipo de iniciativas, que permiten aplicar los conocimientos fuera del aula, fomentar el trabajo en equipo y poner en valor la vigencia de las Humanidades en la formación del alumnado.