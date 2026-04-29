Competición nacional
Tercer puesto para el IES La Fuensanta en la Yincana Mitológica
Participaron estudiantes de griego de primero de Bachillerato del instituto cordobés
Alumnas de Griego de 1º de Bachillerato del IES La Fuensanta de Córdoba han conseguido un destacado tercer puesto en la Yincana Mitológica celebrada el pasado sábado 25 de abril en el parque de El Retiro, en Madrid.
La actividad, centrada en la mitología clásica, reunió a 62 centros de toda España. En esta edición, dedicada a la figura de Aquiles, los equipos tuvieron que superar diversas pruebas relacionadas con dioses, héroes y relatos del mundo grecolatino.
Las alumnas cordobesas demostraron un alto nivel de preparación
Fuentes de este centro indicaron que las alumnas cordobesas demostraron un alto nivel de preparación y lograron situarse entre los mejores equipos participantes. «Este resultado es fruto del trabajo realizado en el aula y de la implicación tanto de las alumnas como de sus profesoras acompañantes, que han guiado su preparación», recalcaron.
La dirección del IES La Fuensanta destacó el valor de este tipo de iniciativas, que permiten aplicar los conocimientos fuera del aula, fomentar el trabajo en equipo y poner en valor la vigencia de las Humanidades en la formación del alumnado.
- Detenida una maestra en Córdoba por presuntos malos tratos a 18 niños de Infantil
- Una cadena de supermercados ‘low cost’ llega a Córdoba y abrirá en un local emblemático del centro
- Comienza la renovación de 24 kilómetros de tuberías para el abastecimiento de agua de la zona sur de Córdoba
- Muere una mujer en una colisión contra un camión en la N-432 a la altura de Fuente Obejuna
- El Arenal acogerá un gran mercadillo de 200 puestos por el Día de la Madre
- Nubes, lluvia y barro: el pronóstico de la Aemet en Córdoba en la antesala de las Cruces
- La guía definitiva de las Cruces de Mayo de Córdoba 2026: mapa, horarios, nuevo premio y cerco al botellón
- El Ciudad de Lucena sella el ascenso con una goleada al Tomares